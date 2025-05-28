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    宜蘭童玩節7/5開幕 霍夫曼「史努比鴨」首曝光

    宜蘭童玩節今年活動亮點「史努比鴨」今天開箱。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭童玩節今年活動亮點「史努比鴨」今天開箱。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/05/28 17:21

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節邁入30年，黃色小鴨設計人荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼，結合黃色小鴨與史努比元素，為童玩節設計全新作品史努比鴨，這件充氣裝置藝術長23公尺、寬19公尺、高18公尺，可望成為今夏熱門打卡勝地。

    童玩節是宜蘭縣夏季旗艦活動，今年以「童心無限，童玩30」為主題，訂於7月5日在冬山河親水公園開幕，為期44天。宜蘭縣政府文化局今天（28日）舉辦記者會，代理縣長林茂盛、議長張勝德等人出席啟動儀式，共同揭開史努比鴨的面紗。

    縣府文化局指出，史努比鴨融入2大作品元素，一個是紅遍海內外的黃色小鴨，另一個為經典卡通角色史努比，童玩節開幕後將在園區展示。造型超萌的史努比鴨為黃色系，屬於黃色小鴨及史努比的合體，被視為本屆活動新亮點。

    今年童玩節戲水設施有5層樓高的時光城堡、精靈跳跳島、鯨奇冒險、穿越雨林小小海灣。展館部分有融合在地歷史與自然風景的「異時空探險-卡巴蘭傳說」，透過VR與體感互動技術打造沉浸式體驗；「奇幻樂園」則針對0至12歲兒童設計的分齡遊戲區。國際演出邀請超過20國民俗表演團體演出，活動開辦30年來參與演出的國家累計100國。

    活動時間上午9點到晚間9點，今年新增的「星光票」，在晚間6點到7點開放現場購票，票價100元，讓遊客在涼爽晚風中輕鬆玩，相關資訊及活動內容可上官網查詢，網址：（https://www.yicfff.tw/）。

    童玩節在1996年開辦，去年遊客數53萬人次，30年累計人數1172萬人次。

    「史努比鴨」融合黃色小鴨與史努比的特色。（記者江志雄攝）

    「史努比鴨」融合黃色小鴨與史努比的特色。（記者江志雄攝）

    宜蘭童玩藝術節邁入30年，圖為去年活動畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭童玩藝術節邁入30年，圖為去年活動畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

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