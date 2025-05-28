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    台中市政路延伸首日湧入「體驗車流」 警與交局聯手調解壅塞

    今（28）日觀察車流明顯順暢，壅塞情形已獲得改善。（警方提供）

    今（28）日觀察車流明顯順暢，壅塞情形已獲得改善。（警方提供）

    2025/05/28 17:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市市政路延伸工程首標（安和路至工業區一路）26日通車，盼改善工業區聯外交通壓力，不料隔日首個上班日，湧入大量車流，市政路銜接工業區一路的路口大打結，交通甚至回堵至台灣大道，造成不少上班族遲到，怨聲載道。

    台中市警局第六分局獲報後，立即與交通局安排現地會勘，27日下午1點火速調整號誌秒數，延長工業區一路方向綠燈至約75秒，並派遣員警與義交各1名於該路口每日上下班尖峰時段（7-9、17-19時）協助指揮交通，經今（28）日觀察，車流明顯順暢，壅塞情形已獲得改善。

    第六分局分局長周俊銘表示，新開道路初期常出現「體驗車流」，容易導致短暫壅塞，尤其是市政路延伸工程新開通，民眾尚不熟悉路況，呼籲民眾應小心駕駛，依照號誌指示行駛，並遵守現場員警及義交人員指揮，維持路口淨空，共同維護交通安全及順暢。

    據了解，市政路延伸雙向8車道、路寬60公尺，設計原足以消化車流，首日壅塞屬暫時現象，經即時應變已大致排除，後續將持續優化號誌控制與車流監控，並積極推動「安和路至環中路三段」工程，全線預計2026年底通車，屆時將成為台灣大道平行替代幹道，串聯捷運藍線與三大產業園區，全面提升地區交通效能與便利性。

    員警於該路口上下班尖峰時段協助指揮交通。（警方提供）

    員警於該路口上下班尖峰時段協助指揮交通。（警方提供）

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