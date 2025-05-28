議員質疑挪用新竹棒球場機電設備讓停七停車場趕工 竹市府：一切合法

新竹市議員楊玲宜今天質疑棒球場的停車場機電設備疑被掏空挪用到西大路停七停車場的機電設備，認為恐爆發各種爭議及違反疑慮。（記者洪美秀攝）

2025/05/28 17:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會今天前往竹市西大路停七停車場新建工程進行市政考察，了解停車場施工進度與各項待改善的缺失。市議員楊玲宜聽簡報後則質疑，原本棒球場停車場機電（停管）設備被掏空？！市府恐涉挪用機電設備，擅自挪用公產等刑責，且挖東牆補西牆，只為讓停七停車場趕工啟用。對此，市府初步回應一切合法合規。

楊玲宜說，西大路停七停車場的續建工程原決標1.85億元，但期間歷經三次契約變更，總金額近2.18億元，該續建工程包含建築物主體與機電（停管）設備，如今卻爆出市府疑似為了趕工啟用，擅自挪用棒球場地下停車場的機電（停管）設備，挖東牆補西牆，這不僅會造成球場地下停車場沒有機電（停管）設備，後續要如何重新啟用的問題，更引發停七續建工程標案有嚴重瑕疵。

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楊玲宜說，交通處回應續建工程標案是包含建築物主題與機電（停管）設備。如果照市府的說法，為何不採購添置新的機電設備，反而要挪用棒球場地下停車場的機電設備？！甚至瞎扯為避免5年前採購的機電（停管）設備毀損，故減項發包此標案，疑似護航廠商。

她說，市府機關擅自為承包商施作停車場的機電（停管設備），恐會引發下列爭議，即該機電設備，屬依契約內應履約事項，但可能引發廠商疑偷工減料，未依契約施作，若由機關人員包庇，恐有圖利護航之刑責疑義。另個爭議點是機關人員擅自挪用其他公物，掩護廠商，恐涉圖利護航、公產管理等疑義。

若該機電設備屬減項發包，非契約約定範圍，那爭議點是機關人員為招標順利，透過不當減項發包，減掉工程的機電（停管）設備，造成主建物完工後無法使用，須挪用其他停車場的機電（停管）設備的荒謬。

另個爭議是機關人員若擅自挪用其他公物，作為其他用途使用，涉及公用財產管理疑慮。到底該機電（停管）設備財產權與管理，是屬於棒球場營造廠？還是停七停車場的承包商？目前兩案都尚未完成驗收點交，機關人員若擅自毀損其管理公物，也恐涉刑責疑義。

新竹市議員楊玲宜今天質疑棒球場的停車場機電設備疑被掏空挪用到西大路停七停車場的機電設備，認為恐爆發各種爭議及違反疑慮。（記者洪美秀攝）

新竹市議員楊玲宜今天質疑棒球場的停車場機電設備疑被掏空挪用到西大路停七停車場的機電設備，認為恐爆發各種爭議及違反疑慮。（記者洪美秀攝）

新竹市議員楊玲宜今天質疑棒球場的停車場機電設備疑被掏空挪用到西大路停七停車場的機電設備，認為恐爆發各種爭議及違反疑慮。（記者洪美秀攝）

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