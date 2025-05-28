屏東智慧停車柱故障多 竟是被太陽曬壞了

被太陽曬壞的智慧型停車柱。（梁育慈提供）

2025/05/28 16:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣智慧型停車格上路不到一年半，不少繳費停車柱因為日曬高溫「臭火搭」被曬壞，無法智慧了，縣議員梁育慈要求縣府交旅處要檢討，別讓線上支付無法達到效用，屏東縣政府交旅處長黃國維表明，將要求廠商在一個月內更新改善。

縣議員梁育慈今天在縣議會業務質詢時表示，屏東市大連路等路段智慧型停車柱面板焦黑泛黃且QR碼無法辨識，導致民眾無法快速繳納停車費的窘境，相當不便，也讓停車費無紙化新政受到影響，並降低民眾利用線上繳費的意願。

請繼續往下閱讀...

梁育慈表示，屏東縣智慧型停車柱自113年1月1日起實施至今，大約1年5個月的時間，共啟用411格位，智慧型格位停車單開立數量已破60萬筆，當中有6萬1904筆停車單未主動線上繳費，經第一次寄催繳單，其中的5萬732筆停車單才完成繳納，目前積欠未繳的停車單還有1萬1172筆，積欠達39萬餘元，依資料顯示，恐怕仍有近一成民眾不熟悉線上繳費作業流程，雖然智慧型停車費尚在試辦宣導階段，僅施行第一階段催告，如果第二次催吿寄掛號信就要加50元工本費，再不繳第三次即會開罰300元罰單，由於涉及民眾權益，要求交旅處加強宣導，智慧型停車柱損壞，也要求盡快修復，別讓智慧停車變得不方便。

交旅處長黃國維說明，屏東的陽光真的強，連廠商都沒有料想到會被太陽曬壞，由於智慧型停車柱由廠商負責提供，將要求廠商在一個月內完成更新修復。

路邊智慧型停車柱。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法