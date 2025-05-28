挨批雜草市！竹市府：春雨不斷、人力不足 已啟動割草作業

新竹市容衰敗且雜草叢生挨批成雜草市，市府稱因春雨不斷及人力不足，已啟動修剪作業。（新竹市府提供）

2025/05/28 16:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市容因公園及馬路和人行道隨處可見雜草叢生，且雜草比人高，挨批已成雜草市。對此，新竹市府公園與觀光設施維護管理中心今強調，因春雨不斷導致雜草生長速度快，加上人力不足，已調度人力及請廠商支援，加強維護作業，已全面啟動市區割草作業。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天提到，竹市除市容衰敗，也因各項評比都是全國倒數，加上公園綠地及人行道和道路及觀光景點區到處出現草比人高的情形後，今天終於看到市府派工除草了。她更酸這樣的新竹市可直接改名為新竹牧場，發展畜牧業。且草長三尺，非一日之懶，竹市各大馬路邊、安全島和公園內，依然雜草炸裂，呼籲市府不要再詐騙民眾，無視市民的需求。

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市府新成立的公園與觀光區設施維護管理中心澄清，近期因相關年度標案發包銜接不順，以及近期氣候因素導致草木生長快速所致，並無因組織改造失靈。市府已啟動應變措施，調度人力與廠商支援，並檢討採購排程。

公管中心說明，114年度草木修剪原計畫透過相關標案執行，但因前案期程結束與新案發包銜接不順，隨著近期春夏交替，氣溫升高、雨量增加，草木生長迅速，工務處已啟動緊急措施，請既有外包廠商協助草木修剪作業，並由公管中心機動調派人力，優先處理人流密集的公園及學校周邊等重點區域，有關雜草修剪作業近期會改善。

至於外界關注的人力配置問題，已提出爭取約用人員8名的建議方案，將配合工務處整體用人規劃，調度現有人力資源，強化外包協力機制。

新竹市容衰敗且雜草叢生挨批成雜草市，市府稱因春雨不斷及人力不足，已啟動修剪作業。（新竹市府提供）

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