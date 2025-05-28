打敗「尼莫」！彰化碩士漁民的養殖奇蹟 乳牛小丑魚熱賣全球

乳牛小丑魚的黑白紋路恰似乳牛，以時尚風在小丑魚界翻紅。（薛雍霖提供攝）

2025/05/28 16:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣「碩士漁民」薛雍霖，10年來靠著人工養殖小丑魚拿下神農獎，每年賣出10萬尾小丑魚到14個國家，其中最熱賣的不是因為動畫「海底總動員」主角「尼莫」爆紅的「公子小丑魚」，而是擁有時尚黑白的「乳牛小丑魚」，由於薛雍霖養殖場就位於「乳牛村」，讓各界都說這真是「天作之合」。

薛雍霖表示，小丑魚品項非常多，大多數人都因為「尼莫」認識「公子小丑魚」，這款也確實是小丑魚的經典款與長銷款，橘白黑相間的紋路，具有療癒特質，非常深得人心，以往都是他自家養殖場的熱賣王，但近3年來，卻被「乳牛小丑魚」迎頭趕上，跌到第2名。

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薛雍霖強調，「乳牛小丑魚」以黑、白為主，帶有新時尚的極簡風，平均每個月賣到14國家的銷售量約為2000多隻，約佔該養殖場的25％。最巧合的是，他的養殖場就位於福興鄉福寶村的酪農專區，旁邊都是乳牛場，福寶村也自稱是「乳牛村」，在乳牛村培育乳牛小丑魚，還是該場的銷售霸榜第一名，彷彿冥冥之中有來自乳牛界的力量加持。

除了「乳牛小丑魚」、「公子小丑魚」以外，薛雍霖養殖場銷售第3名則是「大麥町」小丑魚，有著橘、黑、白的色澤，身上的小黑點就跟大麥町犬雷同，也獲得觀賞魚族群的喜愛。

薛雍霖說，在國中念的是放牛班，進入鹿港高中水產養殖科念出興趣，拿到澎湖科大碩士後創業，如今10年磨一劍，他已錄取海洋大學博士班，繼續探索海洋世界。

縣長王惠美今天參訪薛雍霖的小丑魚養殖場，對於在地子弟的薛雍霖，打造出從孵化、育苗、一直到成魚，一條龍的經營，採用科技養魚進行生產，給予高度肯定。

因為動畫「海底總動員」主角「尼莫」爆紅的「公子小丑魚」。（薛雍霖提供）

大麥町小丑魚有著與大麥町犬相似的小黑點。（薛雍霖提供）

彰化縣長王惠美（圖左一）參觀薛雍霖（圖左二）的小丑魚養殖場。（記者劉曉欣攝）

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