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    台鐵宣布：6/23起花東居民購票 享假日3倍、平日5倍回饋

    台鐵公司6月23日起推出「花東會員優惠措施」。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司6月23日起推出「花東會員優惠措施」。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

    2025/05/28 16:34

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價將在6月23日起調漲，台鐵公司今天（28日）宣布，因應花東地區居民交通需求，台鐵公司推出「花東會員優惠措施」，乘車日自6月23日起，設籍在花蓮縣或台東縣的會員旅客，將可享購票點數加倍回饋，假日享3倍、平日更達5倍的回饋。

    台鐵公司說明，凡訂票人為台鐵會員、且訂票人及乘客都設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位在花蓮和平到台東大武間的對號列車車票者，可於訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動，經審核符合資格者，於乘車後最高可享5倍點數加倍回饋優惠，最多可折抵下次購票50%票價：

    一、平日（週一至週四及補班日）每50元消費原獲1點，加倍後可獲得5點。

    二、假日（週五、非補班日之週六及週日、國定假日、連續假期期間及其前一日）每50元消費原獲1點，加倍後可獲得3點。

    台鐵公司建議花東居民及早加入會員，並於訂票後、付款前確認完成「會員點數倍數送」申請，以確保享有專屬優惠，台鐵公司也將在東部各大站點設立協助窗口，服務有需要的旅客。相關優惠措施內容將在明天（5月29日）公告在台鐵公司官網（https://www.railway.gov.tw）。

    台鐵公司6月23日起推出「花東會員優惠措施」。圖為鳳林車站，EMU3000型新自強號列車停靠。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司6月23日起推出「花東會員優惠措施」。圖為鳳林車站，EMU3000型新自強號列車停靠。（記者吳亮儀攝）

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