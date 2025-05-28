抬頭望全是電纜線 雲縣議員批纜線地下化牛步

雲林縣各鄉鎮市空中纜線亂七八糟，議員要求加速下地進度。（記者黃淑莉攝）

2025/05/28 16:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議員江文登今（28）日在議會總質詢，指縣內管線下地已討論很久，但進度卻牛步化，要求縣府檢討。雲林縣交通工務局指出，目前全縣纜線地下化約12%，將邀集相關單位研擬規則，不過台電日前行文通知因經費刪減，暫時無法配合下地計畫，將請立委協助反映。

江文登表示，走在縣內道路抬頭看天空，各種大小纜線錯綜複雜多到像蜘蛛網，而且沒有規則，甚至橫跨馬路，斗六市是雲林的首善之地，路上到處可見纜線橫跨交錯亂象，有要求會改善一陣子，但沒多久又亂七八糟，首善之地都做不好，其他19鄉鎮更複雜，希望縣府能加速改善。

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交通工務局長汪令堯指出，人孔及管線地下化是縣府重點工作，人孔下地是公路法規定強制規範，但電桿纜線下地沒有強制，但這幾年也利用道路拓寬改善工程把電桿及纜線地下化，目前全縣地下化比例約12%。

汪令堯表示，過去邀集第四台、電信業者及台電等單位開會，要求纜線不能隨意跨越馬路及盡量下地，但沒有強制性規範，將再邀集相關單位開會研擬制定規範及罰則，加速管線地下化進度。

汪令堯說，電桿電線下地是地方與管線單位各負擔一半費用，執行至上月都很順利，但台電日前發文通知暫時無法配合下地工作，將影響纜線下地進度，這部分將請立委協助反映溝通。

雲林縣各鄉鎮市空中纜線亂七八糟，議員要求加速下地進度。（記者黃淑莉攝）

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