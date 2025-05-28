澎湖秋季兩大賽事 自行車及菊島馬開放報名

澎湖跳島101K自行車活動9月28日舉行。（觀光署提供）

2025/05/28 16:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕澎湖秋季舉辦兩大賽事活動，9月28日澎湖跳島101K自行車活動及11月2日菊島澎湖跨海馬拉松，已開放報名。交通部觀光署表示，跳島101K自行車目標1000人次參與，菊島馬目標突破4500人次。

交通部觀光署澎湖國家管理處今天（28日）在台北舉辦兩賽事宣傳活動。觀光署副署長黃勢芳表示，澎湖旅遊旺季是夏季，天氣較為炎熱，秋季氣溫較舒適，也是海鮮盛產季節，曾有日本旅客告訴他，曾為了澎湖菊島馬造訪台灣，歡迎國內外旅客來體驗。

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澎湖國家風景區管理處處長郭振陵表示，澎湖與日本沖繩都是島嶼，人文景觀相近，雙方去年起展開合作，互相行銷及推薦選手參加馬拉松活動，即菊島馬及沖繩馬；今年擴大合作，把自行車活動也納入宣傳，也就是澎湖跳島101K及環沖繩自行車賽。

澎湖跳島101K自行車去年吸引約700人次參與，今年目標1000人次；菊島澎湖跨海馬拉松去年吸引4000人次參與，今年目標突破4500人次。黃勢芳強調，活動不是只看人次，更重要的是留客天數。郭振陵說，會與旅行社合作，對參與者提供遊程優惠，藉此讓參與者多留幾晚。

澎湖跳島101K自行車活動今年邁入第六屆，分成101K自我挑戰組及22K休閒體驗組，活動路線行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等景點，沿途賽道補給則有當地名產黑糖糕、澎湖鹹餅等特色小吃。

菊島澎湖跨海馬拉松邁入第八屆，分成全馬組42公里、半馬組21公里、休閒組11公里和5公里，還有全馬接力等類型組別。菊島馬安排大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等美食補給，值得選手跨海參加體驗。

全馬和半馬都是從西嶼西台遊客中心出發，沿途經過漁翁島燈塔、大菓葉柱狀玄武岩、跨海大橋、通梁古榕等地標，是一場不折返、不繞圈，又符合IAAF／AIMS國際專業認證的賽道，是全台唯一結合跨海及跳島的度假型跑旅活動。

活動紀念品方面，自行車賽準備自行車防風背心或環保紀念T恤供選擇，完賽牌選用阿爾卑斯山區經典的「牛鈴」造型，也適合掛在背包做為裝飾品。菊島馬報名禮是紀念衫，全馬祖則是腰包；完賽獎牌為菊島造型，拆掉織帶可作為鑰匙鍊或裝飾品。

自行車賽及馬拉松都開放報名，詳見活動官網「2025澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，8月22日截止；「2025菊島澎湖跨海馬拉松活動」8月26日截止。

菊島澎湖跨海馬拉松路線，行經多個知名景點，美不勝收。照為大菓葉柱狀節理玄武岩。（觀光署提供）

菊島澎湖跨海馬拉松沿線補給豐富。（觀光署提供）

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