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    AI遊園新體驗 壽山動物園2.0智慧升級

    亞旭電腦今天於壽山動物園發表「5G專網新視界 - AI遊園新體驗」。（記者葛祐豪翻攝）

    亞旭電腦今天於壽山動物園發表「5G專網新視界 - AI遊園新體驗」。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/05/28 16:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞旭電腦今天（28日）於壽山動物園發表「5G專網新視界-AI遊園新體驗」，此次2.0升級中，推出全新的智慧互動體驗，以5G專網科技打造全台首座智慧互動動物園。

    亞旭電腦與高雄市政府自2023年起共同推動壽山動物園智慧化計畫，推動過程中，亞旭電腦獲得來自經濟部產業發展署的支持，透過5瓦小型基地台、自主管理平台（AMP）及5GCPE等設備，提供高效、穩定、低延遲的高速網路環境，支援各式創新智慧互動應用。

    亞旭電腦董事長林成貴表示，在壽山動物園專案中，成功部署5G戶外專網及AI技術，並結合AR、機器學習、ChatGPT等創新應用，打造全新互動體驗，為遊客提供嶄新的AI互動遊戲與智慧遊園體驗。

    今天出席活動的高雄市副市長林欽榮指出，這次合作透過5G專網、AI智慧互動設施、AR與圖像辨識及4K航拍技術，讓遊客從被動的「看動物」，轉變為更有趣、更深度的「體驗」，也讓園區從靜態動物園，升級為動態的AI動物園，遊客也可輕鬆透過手機遊戲，學習動物保育及生態知識。

    高雄市觀光局長高閔琳說明，本次推出的互動遊戲共4種，其中，《生態密碼—保育守衛戰》是融入台灣獼猴知識的實境解謎，還能邀請好朋友組隊對戰比賽；《草鴞巡守者》特別與野鳥學會合作，關心瀕危保育類動物草鴞；《保育行者》由虛擬保育員以互動方式介紹園區動物；《4K動影尋蹤》則模擬空中飛翔，讓遊客多視角觀賞園區動物，並設置無障礙互動模式，讓身障人士也能輕鬆探索動物。

    高雄市副市長林欽榮體驗「4K動影尋蹤」遊戲。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市副市長林欽榮體驗「4K動影尋蹤」遊戲。（記者葛祐豪翻攝）

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