出錢出力又出車！中壢溫媽媽「粽香送溫情」 24載愛心如一日

桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續24年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

2025/05/28 16:15

〔記者李容萍／桃園報導〕「溫媽媽的粽子來囉！」端午節將至，桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續24年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，近50位平均年齡約70歲的志工媽媽們，今（28）日齊聚桃園家扶中心親手包製逾1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並出車親將這份節慶祝福送到扶助的弱勢家庭手中。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」創立於1989年，現有60多位「溫媽媽」，從昨日下午陸續聚集至家扶中心，展開清洗粽葉、備料、炒餡等繁複前置作業，鍋碗瓢盆的框啷聲響徹至深夜。今日清晨6點30分再度集結，展開包粽重頭戲；直至中午，一顆顆飽滿又香氣十足的粽子陸續出爐，下午更調度6輛車輛，馬不停蹄地將這份心意送至地處偏遠的扶助家庭。 這場全隊幾乎總動員的年度盛事，不僅充滿濃厚人情味，更展現中壢溫媽媽愛家服務隊深厚的凝聚力與奉獻精神。

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新任隊長張秀娥是中壢溫媽媽愛家服務隊創隊元老之一，曾於2009年擔任隊長，後因長期照顧罹病先生而暫別志工行列，去年先生過世後，她逐步回歸團隊活動，適逢服務隊人力斷層陷入困境，經與兒女討論後，她毅然以74歲高齡再度接任隊長一職，帶領隊員們完成這項滿載愛心與意義的年度任務，讓志工精神與節慶關懷持續傳承。

送粽家戶中，小栩自幼由年邁父親獨力扶養，志工媽媽去年親送粽子到小栩家，父親滿懷感恩迎接「溫媽媽」們的到來。「溫媽媽」們關心父親消瘦的情況，父親依舊堅強回應「沒事」，卻在半年後因急性肝炎突然離世，這個噩耗讓曾到家關懷的志工媽媽們深感惋惜；父親的離世讓小栩的生活陷入了困境，之後由多年未見的母親照顧，母親得知對家扶的深情厚意後，今日在收到大串愛心粽時，親向陪同的社工老師、志工媽媽們表達謝意。

桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續24年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

創隊元老之一及新任隊長張秀娥（左），高齡74歲帶軍籌備粽香傳溫情活動。（記者李容萍攝）

「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」成員連續2天接力展開清洗粽葉、備料、炒餡等繁複前置作業。（記者李容萍攝）

「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」成員連續2天接力展開清洗粽葉、備料、炒餡等繁複前置作業。（記者李容萍攝）

「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」成員連續2天接力展開清洗粽葉、備料、炒餡等繁複前置作業。（記者李容萍攝）

愛心車下午馬不停蹄地將愛心粽送至地處偏遠的扶助家庭。（記者李容萍攝）

愛心車下午馬不停蹄地將愛心粽送至地處偏遠的扶助家庭。（記者李容萍攝）

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