桃捷綠線「GC02標」潛盾機再+1 5/29自八德巧克力站出發

潛盾機29日將從捷運綠線巧克力站出發，沿著八德區介壽路地底向北往大湳站進發，挖掘長度1130公尺。（桃市府捷運工程局提供）

2025/05/28 16:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線預計明年第1階段自坑口站通車至藝文中心站，2028年延伸至景福宮站，2030年主線全線通車，市長張善政今（28日）主持市政會議表示，捷運綠線工程進度持續超前，其中，「GC02標」工程29日又有1部潛盾機將自巧克力站往大湳站發進，預計明年4月完成逾1公里的隧道貫通。

張善政表示，GC02標潛盾隧道全長約10.52公里，是綠線工程中相當有難度的一段，包含上下行線共有10條隧道，目前已順利貫通其中2條，29日再有1部潛盾機將從巧克力站出發，沿著八德區介壽路地底向北往大湳站進發，挖掘長度1130公尺，而今年將全面啟用7部潛盾機同步作業，全力加快進度，目標2027年完成GC02標共10條隧道貫通。

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張善政表示，綠線大湳站未來是三鶯線延伸八德與綠線的重要交會點，將串聯桃園與新北，讓八德、桃園市區直達鶯歌、三峽，甚至延伸到台北市區，目前整體工程進度穩定推動中，並會確保工程如期如質完工。

潛盾機29日將從捷運綠線巧克力站出發，沿著八德區介壽路地底向北往大湳站進發，挖掘長度1130公尺。（桃市府捷運工程局提供）

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