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    70歲換照「還是可以開車」 賴清德指示黨內加強宣導

    交通部長陳世凱20日舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」說明會，並針對駕照管理提出三策略。 （資料照記者劉信德攝）

    交通部長陳世凱20日舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」說明會，並針對駕照管理提出三策略。 （資料照記者劉信德攝）

    2025/05/28 15:50

    〔記者陳昀／台北報導〕台灣發生多起嚴重的高齡車禍事故，交通部擬將換照年齡下修至70歲，民進黨中執會今談及，很多民眾擔心70歲以後就不能開車了，但事實上，交通部只是將換照年齡設定在70歲，只要經過身體檢查、認知測驗等，還是可以開車；兼任黨主席的總統賴清德也說，沒錯，請大家加強宣導。

    交通部5月20日提出駕照管理3大改革措施，包括高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」以及70歲後繳回駕照補助TPASS獎勵等。

    據轉述，民進黨中常委林俊憲、王定宇提到，交通部宣布換照年齡從75歲降到70歲，有民眾誤會超過年齡就不能開車了，要多跟民眾溝通，交通部打算將換照年齡設定在70歲，只要經過身體檢查跟測驗，未來還是可以開車，包含日本等很多國家都有換照制度。

    中常委陳茂松也補充，他明年就要70歲了，還是常常開車到全台各地跑來跑去，重點不是年齡，而是身體狀況，新任中常委陳淑華也反映，基層確實有這樣的聲音，行政部門要再跟民眾多溝通。

    對於相關討論，賴清德回應，沒有錯，這部分請大家再跟民眾說明清楚。

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