高鐵暑假營隊6/3開始報名 今年開放「0系」花魁車

特別安排「大專組」參觀花魁車地景公園，深入認識「0系」花魁車。（高鐵公司提供）

2025/05/28 15:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（28日）宣布，「台灣高鐵2025暑假營隊」即將登場！台灣高鐵公司將於6/3（二）起至6/12（四）止開放網路報名，活動將安排參加暑假營隊的學員們搭乘高鐵列車，參訪科技感十足的高鐵探索館及平時難得一見的運務大樓、維修基地，今年更特別規劃大專組學員參訪富有歷史意義的「0系」花魁車。

高鐵公司表示，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名參加，體驗充滿知性與趣味的探索之旅。活動詳情及報名方式請參閱高鐵營隊網頁。

請繼續往下閱讀...

「台灣高鐵2025暑假營隊」依年齡層分為4組，包括大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級），共規劃8梯次，活動採網路報名方式，每梯次正取30名，備取10名，錄取結果將於6/16（一）公告於高鐵企業網站。

今年特別增加「大專組」參訪行程至兩天一夜，將首度參觀「花魁車地景公園」，讓學員們可了解世界第一代高速鐵路列車「0系」花魁車的歷史意義，及其在台灣高鐵興建期所扮演的重要角色，名額有限。

高鐵公司表示，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為學子每年寒、暑假報名參加的熱門營隊之一，截至2025年寒假營隊為止，累計參與人數已逾5600人；學員可近距離觀察高鐵的作業細節，並可聆聽高鐵公司第一線工作同仁分享維護營運安全與服務的經驗心得。台灣高鐵公司希望透過營隊的舉辦，讓學員們認識高鐵的發展歷史、維修作業及營運服務，讓鐵道教育向下紮根。

高鐵營隊學員參訪高鐵維修基地，聽取列車車下設備課程介紹。（高鐵公司提供）

高鐵營隊學員參訪台灣高鐵探索館。（高鐵公司提供）

台灣高鐵2025暑假營隊6月3日起至6月12日止，開放網路報名。（高鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法