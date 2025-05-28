金門社會福利好 陳福海趣喻「挨過子彈」每月才可領四千元

端午節將屆，金門縣長陳福海（右二）由縣府社會處長黃雅芬（右一）陪同，走訪社福機構，慰問訪視長輩。（記者吳正庭攝）

2025/05/28 15:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣年滿65歲老人，每月可從縣府領到「零用金」4000元，有的人卻領不到；縣長陳福海走訪社福機構就遇到「大哉問」，他用閩南語幽默向長輩說明，通常會先問對方「有被子彈打到嗎」，「如果沒有，那就領不到了」逗得阿公阿嬤會心一笑。

端午節將屆，陳福海啟動社福機構訪視之旅，首站大同之家，他除了詢問長輩生活狀況，也送上端午節紅包，祝長輩健康「呷百二（長壽）」，揮手離去之際，忽然有院民抓住機會反映，很多移居幾10年的金門人，卻領不到每月4000元的「老人年金」，陳福海立刻停下腳步，回頭找麥克風，為政策說明。

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陳福海說，很多人問過他這個問題，所以趁機再說清楚；通常他都會先問對方「后慶記彈過嗎（有被子彈打過嗎」、「如果沒有，那就領不到囉」，陳福海說的「被子彈打過」，其實是指是否曾「經歷過戰爭」。

他說，金門人早期生活艱苦，不僅白天農作，晚上還要躲避恐怖的「單打雙不打」砲彈，砲彈不長眼，到處亂飛，不知道什麼時候會打仗？金門人隨時可能會被子彈打到。

他說，現在政府有能力了，為感念軍管時期鄉親日子過得辛苦，因此給金門在地的「有得領」，金門人是經過砲火長大的，縣府發的錢是慰問那些「早年被子彈打到、嚇到的鄉親」；他的說明，讓台下阿公阿嬤聽得心有戚戚焉，頻頻點頭，還有人低聲應和「古寧頭大戰」、「823」，有人鼓掌回應，有人高舉雙手支持。

65歲領4000元，早年被稱作「老人年金」，也有人稱是政府發給長輩的「零用錢」，真正的法定用詞是「慰助金」，法源來自「金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金自治條例」，訂定主旨在感念長居金門老人，對金門的貢獻，並協助維持生活，使其能安享晚年。

縣府指出，符合請領的資格，必須設籍金門，年滿65歲，並於1992年11月6日以前年滿16歲且曾設籍金門累積滿10年，得申領歷經戰地軍管時期老人慰助金。

根據規定，符合資格者，年滿65歲到89歲每月可領4000元，90歲到99歲每月領5000元，100歲以上每月領7000元。

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