8鵝集體翹家趴趴走 通報飼主全都抓回

8隻鵝漫步馬路，車輛還要禮讓，超萌模樣讓駕駛笑翻。（資料照）

2025/05/28 15:23

〔記者湯世名／彰化報導〕找到了！彰化市中華西路昨天（27日）竄出8隻鵝，不僅漫步橫越馬路或逆向跑步，還一路衝往國道1號彰化交流道，超萌模樣讓汽機車駕駛笑翻；影片PO網相當吸睛，最終飼主接獲通報，將這8隻鵝全數帶回，飼主並表示他是採放養方式養家禽，經常有鵝跑出去，但都會自己回家，這8隻鵝不久前才飼養，可能對路況不熟所致。

這8隻鵝昨天上午出現在彰化市中華西路，在馬路齊步走，引起民眾好奇圍觀。鵝群扭著屁股，伸長著脖子，左看、右看，搖搖晃晃齊步走逛大街，遇到車輛時還不疾不徐漫步，開車或騎車趕著上班的駕駛紛紛停車，禮讓鵝群過馬路。目擊的用路人全都笑翻，待鵝群走到路邊後車輛才啟動離開；緊接著有人看到鵝群在中華西路上逆向奔跑，一路往國道1號彰化交流道方向跑去，汽車、機車駕駛人全都自動閃避，直呼這群鵝也太可愛了。

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彰化警分局與彰化縣動物防疫所都接獲民眾通報馬路上有鵝群，飼主也在稍後接獲通知，趕緊到場將這8隻鵝帶回；飼主表示，他在園區飼養20多隻鵝，這8隻鵝是最近才買來，其中有2隻獅頭鵝，價值不斐；由於他是採放養方式養家禽，因此經常會有鵝自己跑出去，但也都會自己回家。

8隻鵝被帶回園區後跟其他鵝群重聚。（民眾提供）

獅頭鵝價值不斐。（民眾提供）

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