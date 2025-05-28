端午連假估台中湧車潮 交通疏導措施看過來

台中市警局已期前規劃部署，全力備戰端午連假交通。（警方提供）

2025/05/28 15:19

〔記者許國楨／台中報導〕今年端午節連續假期即將到來，預估連假期間有返鄉、旅遊或參加節慶活動等交通需求，為維護交通安全順暢，台中市警局針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，已期前規劃部署，全力備戰連假交通挑戰。

市警局指出，依照過往連假經驗，5月29日（假期前一天）、5月30日（首日）以及6月1日（最後一天）將是交通流量最高的時段，預估將以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃首重國道各交流道、國道一號銜接台74線大雅系統交流道及台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主。

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屆時市警局將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導；假期期間（5月29日至6月1日）將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，發現交通壅塞，立即通報疏處。

交通警察大隊提醒民眾，連假出門建議多利用大眾運輸工具，既環保又省時，自行開車者則可下載「台中交通網」APP，掌握即時路況與停車資訊，此外，中短途用路人建議改走市區平面道路或台74線快速道路，將國道留給長途車輛，共同分流避免壅塞，萬一遇到車多，也請配合現場員警與義交指揮，不爭道、不搶快，讓道路更順暢。

市警局長李文章呼籲民眾，端午連假期間難免聚餐飲宴歡度佳節，請隨時互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路安全。市警局防制酒後駕車執法強度絕不鬆懈，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以身試法。

屆時市警局將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導。（警方提供）

屆時市警局將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導。（警方提供）

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