試穿完「1舉動」超貼心？ 服飾店員急呼籲：不要幫倒忙

UNIQLO多款服飾，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/05/28 15:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了幫助顧客找到合適尺寸，許多服飾品牌如UNIQLO、ZARA等皆在門市設有試衣間，並安排店員負責回收試穿後的衣物。不過，近日有網友透露，自己會將不打算購買的衣服假裝要買，離開試衣間後再默默掛回展示架，藉此減輕店員負擔。這番自認貼心的行為，卻意外引發熱議，不少網友直指「其實是幫倒忙」。

一名網友日前在社群平台「Threads」「Threads」分享個人逛服飾店的經驗，每次到UNIQLO或 ZARA試穿衣服時，店員通常會說「不需要的給我就好囉」，但他坦言，即使沒有要購買，仍會刻意拎著一兩件衣服離開試衣間，假裝有意購買，隨後再默默將衣服掛回展示架。

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然而，有網友指出，服飾店通常有既定的摺法與陳列順序，看似貼心的舉動反而容易產生混亂，甚至會讓店員因此挨罵，「你以為幫忙，其實是在幫倒忙」、「即使掛得整齊，但衣架方向、尺寸排列、褲子的夾法都有規定，不符合的話還是要重新整理」。

一名從事服飾業的網友則回應，回收試穿衣物不只是摺好那麼簡單，還得檢查是否有彩妝沾染、布料受損等問題，「下次試穿完直接給店員就好了，謝謝你的愛心」。

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