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    端午節國道易塞車路段出爐！高公局建議好走時段避車潮

    端午節連假首日路況預測（南區）。（高公局提供）

    端午節連假首日路況預測（南區）。（高公局提供）

    2025/05/28 15:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（29日）起開始端午節連續假期的交通疏運期，交通部高速公路局今天說明國道路況預報，高公局依歷年端午節連假交通特性及大數據分析，預測假期間每日國道重點壅塞路段及時段，若須行駛國道，建議多參考高公局每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。

    端午節連假第2日路況預測（北區南向）。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（北區南向）。（高公局提供）

    高公局建議利用以下好走時段避開壅塞，南向尖峰日（5月30、31日），建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人上午5時前或下午5時後出發；於北向尖峰日（5月31日、6月1日），建議西部國道北向用路人，中部地區中午12時前出發、南部地區上午9時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

    端午節連假第2日路況預測（中區南向。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（中區南向。（高公局提供）

    為分散尖峰時段車流， 5月30、31日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，5月31日、6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉，詳細封閉時段路段。

    端午節連假第2日路況預測（南區南向）.。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（南區南向）.。（高公局提供）

    高公局也提醒，端午節假期首2天（5月30、31日）中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨；收假日（6月1日）南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。高公局提醒駕駛人於雨天開車應事先檢查雨刷、輪胎胎紋與胎壓，以確保雨中行車視線清晰及輪胎的抓地力與排水性；雨中行車，務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免變換車道，小心駕駛以確保行車安全。

    端午節連假第2日路況預測（北區北向）。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（北區北向）。（高公局提供）

    另依觀光署公布迄5月15日的訂房率資料，假期首2日平均訂房率高於5成以上的有基隆市、台北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市。因端午節連假有旅遊及返鄉等旅次，尖峰時段有大量車潮之情形下，若遇天候不佳，恐增加整體行車時間，故高公局建議民眾多搭乘公共運輸，請留意鐵公路運行情形。民眾如欲自行開車，請多利用省道等地方道路。

    端午節連假第2日路況預測（中區北向）。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（中區北向）。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（南區北向）。（高公局提供）

    端午節連假第2日路況預測（南區北向）。（高公局提供）

    端午節連假收假日路況預測（北區）。（高公局提供）

    端午節連假收假日路況預測（北區）。（高公局提供）

    端午節連假收假日路況預測（中區）。（高公局提供）

    端午節連假收假日路況預測（中區）。（高公局提供）

    端午節連假收假日路況預測（南區）.。（高公局提供）

    端午節連假收假日路況預測（南區）.。（高公局提供）

    端午節連假國道匝道封閉措施懶人包。（高公局提供）

    端午節連假國道匝道封閉措施懶人包。（高公局提供）

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