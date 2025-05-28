竹市西大路停車場新建工程延宕多年 議員質疑機電經費遭挪用

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，了解施工狀況。（記者洪美秀攝）

2025/05/28 15:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市西大路停車場新建工程一波多折，本由前市府爭取中央前瞻經費蓋建，但因先前的承攬廠商工程進度嚴重落後，遭市府主動解約結算，後續又發包接續施工，目前施工進度約95%，市議會今前往市政考察，多數議員針對機電經費疑遭挪用恐違法、停車場進出動線與西大路人車交織影響車流與安全、婦幼停車格與身障車格同顏色難區分、地平不平整等情況提出質疑，要求市府與廠商改進，並對工程要拖到10月竣工，周邊居民無車位可停情形，籲市府提早因應。

市府交通處表示，西大路停七新建立體停車場位在西大路進竹科園區及竹蓮市場周邊重要地理位置，規畫興建4層立體302個汽車停車格（包括6無障礙車位、6婦幼車位、6電動車位）及267機車停車格，原投入2.42億元興建，工程在2021年3月動工後，面臨缺工及疫情等問題，因先前承攬的廠商進度嚴重落後，市府2022年底主動解約，先前的廠商也向法院提出訴訟，後續市府提出續建工程標案，以1.85億發包，由新廠商接手工程，目前工程已達95%，也進行二次契約變更。

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交通處表示，西大路停車場因屬續建工程，有許多待改善項目，包括清查缺失改善，克服銜接困難，但也因新竹地區發生多起停車場墜樓事件，有在3樓以上加強防墜措施，整體工程預計10月竣工。

市議員楊玲宜提到，西大路停車場工程已投入超過3億經費，但有關機電設備經費因屬減項發包，非契約範圍。若擅自挪用或導致工程延宕，都可能有公產管理失當等相關刑責，市府應釐清責任並說明疑義。

市議員林彥甫也針對現場部分停車格位置會與行車動線產生碰撞疑慮，要求檢視並取消有事故風險的停車格。且停車場向外延伸兩側都沒有人行道，且與西大路和食品路及進園區的寶山路車流交織，易造成車輛回堵，籲市府做好管控。

市議員鄭美娟則說，一般婦幼車格慣用粉紅色標示，但西大路停車場卻採與身障車格相同的藍色，加上婦幼車格空間不夠大，也讓孕婦或帶嬰幼兒者難下車，籲全面檢視停車格尺寸，不要為增加停車空間而影響車輛進出車。

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，了解施工狀況。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，了解施工狀況。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，同時停車場外的西大路車流交織情況複雜，且無人行道，多數議員也要求市府做好規畫因應。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，同時停車場3樓以上也加強防墜措施。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，包括行車動線與機車格恐與汽車有碰撞危險，籲市府檢視並撤除停車格。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，對停車場內的婦幼車格標示採用身障車格相同的藍色有疑慮，且婦幼車格空間太小，恐影響孕婦及嬰幼兒下車，也籲市府改善。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，目前續建工程達95%，市議會今天也前往市政考察，對停車場內的婦幼車格標示採用身障車格相同的藍色有疑慮，且婦幼車格空間太小，恐影響孕婦及嬰幼兒下車，也籲市府改善。（記者洪美秀攝）

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