高鐵端午節連假再加開列車！ 台中以北自由座車廂增加

高鐵公司加開端午節列車。（資料照）

2025/05/28 15:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（28日）宣布，端午節疏運（5/28-6/2）今天正式展開，總計6天加開132班次列車包括南下61班、北上71班，提供1067班次列車的旅運服務，含因應5月31日大型活動再加開一班北上列車，截至今天上午8時止，共有52萬8千人次完成訂票。

台灣高鐵公司特別提醒對號座的旅客搭車前，透過「T-EX行動購票」App或高鐵合作便利商店預先完成取票、提前到站乘車，以確保行程順暢；預計搭乘自由座的旅客，則建議前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段。

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台灣高鐵公司表示，因應端午節連假已增開班次，並針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能，包括南下的5/29（四）18~20時（每整點25分南港站發車）；與北上的6/1（日）10~21時（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次）。上述時段行駛於南港-台中的區間車次，特別配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站。

此外，台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況、於尖峰時段成立前進指揮所，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時，配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具。

另外，台灣高鐵公司表示，也提供11人到20人團體（進出站須相同）線上「團體訂位服務」，可直接透過網站購票，24小時線上訂位、全年無休的購票便利性。團體內若包含敬老、愛心旅客，只要先至車站窗口完成註記即可使用；團體中全票旅客11人以上可享95折優惠，敬老、愛心及孩童旅客則適用全額票價5折之法定優惠，同時，即日起至8/31線上訂購團體票，於搭乘完畢後每筆訂單即贈「T-Shopping高鐵線上購折扣碼100元」。

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