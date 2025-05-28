台灣將成三大豬瘟非疫區！ 幕後推手黃金城：防堵病毒入侵將是更嚴峻挑戰

前農委會副主委黃金城當年在任時一手推動國內口蹄疫、傳統豬瘟拔針，他認為可列為非疫區都是我友人的努力，並非他個人的功勞。（資料照）

2025/05/28 14:18

〔記者楊媛婷／台北報導〕世界動物衛生組織大會（WOAH）正在巴黎舉行，本屆大會將宣布我國列傳統豬瘟非疫區，將是亞洲唯一三大傳統豬病非疫區，當年主導口蹄疫、傳統豬瘟拔針政策的前農委會（目前農業部）副主委黃金城指出，這是全體努力成果，也坦言接下來防堵病毒於境外將是更難的挑戰。

我國於1997年爆發口蹄疫疫情，當年撲殺385萬頭豬隻，產業經濟損失超過1700億元，當時上市的5家養豬畜產公司全數下市，台灣生鮮豬肉外銷也全數中斷，歷經多年努力，我國除在邊境持續防堵非洲豬瘟入侵，也在2020年獲得WOAH認定為口蹄疫非疫區，隔年也立刻展開傳統豬瘟各項監測計畫，並且於2023年實施兩階段停止施打豬瘟疫苗，停針滿1年後，2024年7月向WOAH提交資料申請非疫國，WOAH科委會於今年3月建議通過我國列為豬瘟非疫國，並預計於5月29日前通過。

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我國已於去年11月被WOAH認定為非洲豬瘟非疫，意味我國將於月底成為亞洲唯一三大豬瘟非疫區，當年一手推動措施的黃金城表示，三大豬病可拔針防堵成功，除邊境嚴堵成功外，關鍵在於豬農願意配合豬隻疫苗接種並且不隱匿疫病，以當年推動口蹄疫拔針為例，要推動拔針之前，口蹄疫疫苗注射率須到8成以上，「當時養豬場疫苗接種率約85%到90%，如果當時疫苗接種率沒有達到這個程度，就無法推動後續拔針。」

黃金城進一步指出，隨口蹄疫拔針成功後，豬農對傳統豬瘟拔針更有信心，也更願意配合，「否則傳統豬瘟的病毒其實比口蹄疫病毒更麻煩，因為目前科學仍不清楚傳統豬瘟病毒是潛藏在哪些部位。」黃金城回憶，當時監測時已經發現國內超過10年都沒有發現傳統豬瘟案例，他指出這原因來自國內過去有研發出非常優秀的傳統豬瘟疫苗，該疫苗完全抑制疫情，「這可能也是世界首次有國家用疫苗完全撲滅傳統豬瘟。」

本身是世界豬瘟教科書作者群之一的黃金城透露，當年前農委會主委曹啟鴻找他回鍋擔任副主委時，就明確說目標鎖定口蹄疫拔針，「我身為獸醫，當然是欣然接受，但我內心也很清楚，如果口蹄疫拔針失敗，那就是一定得下台。」黃金城強調，豬瘟疫病拔針絕非是個人的功勞，而是農業部團隊、豬農、全體國民的合作才能成功。

隨台灣成為三大豬瘟非疫區後，黃金城坦言，台灣接下來面臨的挑戰恐怕更嚴峻，「拔針很難，防守更難！」他指出，到現在仍有一派豬農認為注射疫苗就可輕鬆降低豬隻染病風險，拔針成為非疫區後要更注意生物安全防治，另外也有許多民眾認為入境都要經過手檢站檢查是否有攜帶疫區肉品是擾民等，「防堵疫病需要全民意識，不是只有豬農或政府的責任。」

台灣將於月底被世界動物衛生組織認定為三大豬病非疫區，將是亞洲唯一。（資料照）

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