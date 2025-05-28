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    招手攔基隆客運卻過站不停 婦人怒搭小黃追車理論

    婦人氣客運過站不停，搭計程車攔下客運與司機理論。（記者盧賢秀攝）

    婦人氣客運過站不停，搭計程車攔下客運與司機理論。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/28 14:24

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕1名婦人昨晚在基隆市安樂區行政大樓公車站牌，要搭基隆客運787路線回壯觀台北社區，但她招手後司機卻未停車，她氣得花100元搭計程車追客運，在社區站牌攔問客運司機為何過站不停？司機直說並沒看到她招手，雙方爆發口角。

    基隆客運787路線昨晚9點在壯觀台北社區站時，突然被1名婦人攔下，婦人質問司機為何在安樂區行政大樓公車站牌過站未停，公車司機則說沒看到有人招手。

    婦人說，她昨晚在侯車亭前一直揮手，客運就是沒有停，787客運本來就很難搭，這是她第二次遇到招手客運不停的事，她很生氣就搭計程車追上前與司機理論，發生爭吵。

    但司機說，他車子已經進站了，沒看到有人招手才把車開走，他也知道晚上車子不好等，不管有沒有人搭手，都會靠近車站，只要有人招手，就會開門載客，婦人手上有拿東西，可能招手的手勢並不明顯，加上下雨視線不好。

    當地居民也抱怨，之前也發生乘客招手未停情況，到壯觀社區的班次也常常會脫班、延誤時間，未來會設置智慧站牌顯示到站時間，減少等不到車的情形。

    基隆客運基隆站表示，針對攔車婦人的行為，尊重當事司機，目前正在調查處理。基隆站人員並說，平時都有要求準時不要脫班，也不要過站不停，但請民眾招手手勢也要明確，不要舉一半，減少爭議發生。

    婦人與司機理論，雙方各執一詞。（記者盧賢秀攝）

    婦人與司機理論，雙方各執一詞。（記者盧賢秀攝）

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