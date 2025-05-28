台中市荔枝列天然災害現金救助 即日起至6/1至區公所申請補助

荔枝天然災害現金救助，即日起至6月11日申請。（農業局提供）

2025/05/28 14:35

〔記者歐素美／台中報導〕今年3月中旬低溫造成台中市荔枝嚴重受損，市府府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處、霧峰、大里及太平區公所現勘，確認損害率已達現金救助標準，農業部昨公告台中市為辦理荔枝114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，農業局呼籲種植荔枝損害率達20%以上農民，即日起至6月11日止向受災地區公所提出申請。

農業局指出，台中市黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝開花授粉期，受今年3月連續低溫（20℃以下）及降雨，導致授粉著果情形不佳。

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農業局表示，農業部昨公告台中市為辦理荔枝114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬2,000元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助10萬元。呼籲種植荔枝（黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝）損害率達20%以上農民，自即日起至6月11日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

除中央現金救助，市府並依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

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