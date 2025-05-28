為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市荔枝列天然災害現金救助 即日起至6/1至區公所申請補助

    荔枝天然災害現金救助，即日起至6月11日申請。（農業局提供）

    荔枝天然災害現金救助，即日起至6月11日申請。（農業局提供）

    2025/05/28 14:35

    〔記者歐素美／台中報導〕今年3月中旬低溫造成台中市荔枝嚴重受損，市府府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處、霧峰、大里及太平區公所現勘，確認損害率已達現金救助標準，農業部昨公告台中市為辦理荔枝114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，農業局呼籲種植荔枝損害率達20%以上農民，即日起至6月11日止向受災地區公所提出申請。

    農業局指出，台中市黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝開花授粉期，受今年3月連續低溫（20℃以下）及降雨，導致授粉著果情形不佳。

    農業局表示，農業部昨公告台中市為辦理荔枝114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬2,000元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助10萬元。呼籲種植荔枝（黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝）損害率達20%以上農民，自即日起至6月11日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

    除中央現金救助，市府並依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播