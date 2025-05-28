新北青年茶農連拿國際大獎 三峽天芳茶行獲亮點茶莊

新北市三峽區天芳茶行獲選為「亮點茶莊」，市長侯友宜在市政會議表揚。（記者賴筱桐攝）

2025/05/28 14:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市農業局輔導坪林區、三峽區青年茶農參加國內外評鑑，以特色茶品獲日本「世界綠茶大賽」1座「最高金賞獎」及3座「金賞獎」，獲獎業者數為六都第一；另外，近期三峽區天芳茶行再獲選為亮點茶莊，累計新北市共有4家，成果同樣是六都第一。市長侯友宜今天在市政會議表揚，鼓勵青農返鄉，提升新北茶產業發展及市場競爭力。

新北市農業局長諶錫輝表示，2024年有來自日本、台灣、韓國、法國等7國總計186款茶產品參加日本「世界綠茶大賽」，新北市坪林區白青長茶作坊以「坪林馥禮盒」和「蓊鬱茶山禮盒」，分別獲得「最高金賞獎」、「金賞獎」，坪林青年茶業發展協會的「茶青為你挑─坪林包種茶葉禮盒」及山香研茶─坪林清境茶園的「蜜香包種茶禮盒」，也都拿下「金賞獎」。

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農業局指出，白青長茶作坊由製茶第5代的青農兄弟檔白俊育、白順楊共同經營，兄弟倆10餘年前返鄉向父親白青長學習製茶，去年代表新北參加全國製茶技術競賽獲獎，引入智慧農業，透過滴灌系統及微氣候監測技術，增進茶園管理效率，另發展多角化經營，推出茶行品牌設計產品，開設茶文化遊程體驗，茶園曾獲選為日本歌手的MV拍攝取景地。

現年38歲的白俊育說，「坪林馥禮盒」以家族姓氏選作禮盒顏色的「白」，提供3款不同發酵度的條形與球形茶組合，帶給消費者不同風味體驗；家中茶葉以前由批發售出，最初規劃打造品牌及自有包裝時，曾花費許多時間與父親溝通理念，感謝父親願意提供年經一代嘗試的空間，未來將持續傳承在地悠久的茶文化。

此外，傳承5代的三峽區天芳茶行由青農夫婦黃耀寬與林孟諭共同經營，是優良茶評鑑的特等獎常勝軍，茶園通過有機驗證，製茶廠也獲衛生安全評鑑最高5星肯定，夫婦製茶之際，和三峽「甘樂文創」合作開發茶點心，推動食農教育，提供採茶、製茶到品茗的深度茶鄉文化體驗，吸引各級學校參訪，培養新世代對永續農業的認同及參與。

新北市三峽區天芳茶行提供採茶、製茶到品茗的深度茶鄉文化體驗。（農業局提供）

新北市坪林區白青長茶作坊由製茶第5代的青農兄弟檔白俊育（右2）、白順楊（右1）共同經營。（農業局提供）

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