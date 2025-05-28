傳美暫停外國學生簽證面談 教育部：向AIT了解仍照常

立法院教育委員會，會中邀請教育部長鄭英耀出席備詢。（記者王藝菘攝）

2025/05/28 15:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕美國總統川普禁止哈佛大學招生國際學生，甚至傳出打算要求所有赴美外國學生接受社群媒體審查，使領館已暫停安排學生申請簽證，教育部今天表示，國內學校可提供學生隨班附讀及修課證明，或透過與哈佛的雙聯學制就學；面談部分有與AIT確認，應都照常辦理，會持續注意變化。

川普日前宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格，後續美媒Politico又再報導，川普政府還進一步考慮要求所有赴美留學的外籍生接受社群媒體審查，但未有明確內容，引發討論，也成今天立法院教育文化委員會質詢議題。

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教育部長鄭英耀今赴立院進行預算解凍報告及備詢時指出，駐外單位都有跟在哈佛的台灣學生保持聯絡，教育部也跟AIT溝通協調中，盼確保學生學習能夠圓夢。高教司也有轉銜措施，已經與台清交等頂尖大學能夠就學無縫接軌。

對於學生簽證暫停問題，教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟則表示，美國國務院網站目前沒有全面暫停學生簽證的禁令，另也向AIT了解，也沒有接獲國務院通知暫停，學生可以送件，已排定的簽證面談仍然照常，會持續觀察後續變化。

而對於無法繼續求學的哈佛外籍生，教育部高教司長廖高賢表示，目前教育部有接到學生諮詢，但還沒提到有被要求離開哈佛的情形。國內學校都已表達願意招收，可透過隨班附讀就學並提供學分證明。教育部另也在徵詢學校，看是否能在既有MOU上提供雙聯學制，讓這些學生先到台灣的學校修讀相關學分或從事研究，之後再繼續升學深造。

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