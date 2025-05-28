澎湖後寮天堂路禁止車輛進入 引發旅遊業者反彈

後寮天堂路通行道路狹窄，為了安全起見禁止車輛進入。（記者劉禹慶攝）

2025/05/28 13:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖後寮天堂路園區本月24日展開電動接駁車試營運，並公告自哈密瓜候車亭東北側入口至天堂路旁停車場等區域禁止汽機車進入。這項規定引發旅遊業者反彈，並揚言開車「衝入」等不理性行為，雖然當地不適用道路管理條例，但旅遊處已研議依照觀光發展條例開罰，另後寮社區發展協會願與旅遊業者協調，達到雙贏局面。

旅遊處表示，哈密瓜候車亭東北側入口至天堂路旁停車場，由白沙鄉公所同意該路段納管及路權使用；另因該路路幅狹窄，觀光旺季時機車、汽車及行人交織通行，除容易有交通安全疑慮外，也影響當地居民生活品質。為利景點永續發展並營造綠色旅遊體驗，由後寮社區發展協會提供電動接駁車試營運計畫，澎湖縣政府協助公告禁止汽機車進入該路段，採搭乘電動接駁車進入，若遊客意願步行進入亦可。

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旅遊處提醒旅客，管制公告已於5月23日生效，實施時間為5月24日起至10月30日，每日上午8時至下午6時。由於電動接駁車試營運，每人收費60元，被旅遊業者批評「圖利」、「佔地為王」、「賊盜土匪」等，更揚言開車直闖，挑戰公權力。

針對旅遊業者反彈，後寮村長葉文泉表示，天堂路禁止人車進入，主要是考量安全問題，並未強制搭乘電動接駁車，也可步行進入，後寮社區發展協會也研議「澎湖籍免費」、「團體票優惠」等方案，希望達到雙贏局面；另澎湖縣政府旅遊處也研議相關罰則，以觀光發展條例為法源，針對硬闖旅遊業者開罰。

澎湖後寮天堂路車輛管制進出，可步行或搭乘電動接駁車前往。（記者劉禹慶攝）

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