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    竹市建功高中畢業歌Chasing the WindMV上線了

    新竹市建功高中今年的畢業歌Chasing the Wind承載高中青春記憶，除MV已上線，學生也將在6月5日的畢業典禮首次公開演唱。（記者洪美秀攝）

    新竹市建功高中今年的畢業歌Chasing the Wind承載高中青春記憶，除MV已上線，學生也將在6月5日的畢業典禮首次公開演唱。（記者洪美秀攝）

    2025/05/28 13:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立建功高中從2015年起鼓勵畢業生創作專屬畢業歌，今年畢業生也創作「Chasing the Wind」的畢業歌曲，且MV已在學校網路頻道上線，學生從寫歌寫詞到完成創作，全部一起分工包辦，今年畢業典禮6月5日舉行，學校畢聯會也以玩具總動員概念布置會場，期畢業生承載夢想揚翼飛翔。

    校長林國松說，2015年起就有畢業專區及畢業歌曲創作，今年不例外，畢業生也創作專屬的畢業歌曲，每年學校畢聯會更是精心籌畫畢典，今年畢典主題是飛向畢業，浩瀚無垠。並以充滿童心與想像力的畢業典禮為概念，會場會以《玩具總動員》的動畫電影場景做布置，期帶給畢業生一段充滿友情、勇氣、成長與離別的溫暖旅程。

    林國松說，學校畢業生在繁星推薦放榜後就組畢聯會，每年的畢業典禮都很精采，且提供家長的入場券比五月天的演唱會還難搶，因此學校也開放直播供家長參與，今年將在6月5日舉行畢典。

    而今年建功高中2025年度畢業歌MV已在學校YouTube 頻道上線，並以Chasing the Wind為主題，由高三學生組成畢業歌創作群發起、詞曲創作、錄音與拍攝MV，展現學生的創意與凝聚力。而 Chasing the Wind是首承載著青春回憶與未來展望的畢業歌。靈感來自在校的點點滴滴—從課堂上的努力、晚自習的暢談，到對未來的期待與不安，每一刻都交織成獨特的成長旅程。歌曲的旋律輕快，也象徵在追夢道路上經歷的起伏與挑戰，期在迷茫中堅持自我，乘著風迎向未來。

    學校表示，畢業歌歷經校內徵稿、評選及工作坊討論，最終由高三學生擔任詞曲創作者，結合多位班級代表共同參與演唱與影片拍攝。建功高中至今已累積10餘首畢業歌原創作品，今年畢業歌Chasing the Wind將在畢典當天首次公開演唱。

    新竹市建功高中今年的畢業歌Chasing the Wind承載高中青春記憶，除MV已上線，學生也將在6月5日的畢業典禮首次公開演唱。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市建功高中今年的畢業歌Chasing the Wind承載高中青春記憶，除MV已上線，學生也將在6月5日的畢業典禮首次公開演唱。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市建功高中今年的畢業歌Chasing the Wind承載高中青春記憶，除MV已上線，學生也將在6月5日的畢業典禮首次公開演唱。（記者洪美秀攝）

    新竹市建功高中今年的畢業歌Chasing the Wind承載高中青春記憶，除MV已上線，學生也將在6月5日的畢業典禮首次公開演唱。（記者洪美秀攝）

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