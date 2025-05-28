新北黑龍江蛻變找回生態 板橋湳仔溝近300種生物現蹤

蘆洲鴨母港溝水質改善後，白鷺鷥都飛回來了。（記者賴筱桐攝）

2025/05/28 13:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市近年投入數十億元經費整治河川，過去被民眾稱為「黑龍江」的板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝、中永和瓦磘溝等，透過整體環境營造工程和接近自然的工法，復原河川環境，逐步找回失去的生態，其中板橋湳仔溝改善後有298種生物現蹤，成為周邊學校環境教育的最佳素材。

新北市水利局長宋德仁今天在市政會議進行「城市的改變，從溪邊的微笑開始」專題報告，他指出，市府跨局處合作，讓河川「活」起來，以板橋湳仔溝為例，加速污水接管與截流，設置礫間處理場，注入清水後，再透過植生與固床工法，打造自然景觀，如今水質改善、生態復育，湳仔溝的298種生物再現生機，板橋人的「母親之河」回來了，今年2月還發現冬候鳥花嘴鴨駐足2個星期，顯示自然生態大幅改變。

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宋德仁說，蘆洲鴨母港溝昔日有「四大黑龍江」之稱，透過河道施作子溝、渠底固化，並增設抽水機組加速排水流速、上游SBR處理場提供乾淨水源，環境改善後白鷺鷥飛回來了，「鷺洲」不再只是蘆洲的舊有地名，而是真實上演的自然生態劇場。

此外，瓦磘溝臭味不斷，困擾中、永和地區居民超過30年，市府透過污水接管、礫間處理、清水引入，環保局積極查緝排放源，在短短2年內讓惡臭消失，並且回復115生態物種，包含翠鳥出現，象徵水質大幅改善，環境營造成功。另藤寮坑溝1、2期，是全台第一個把三面光水泥溝渠改造成都市近自然河川的案例，現在有91種物種棲息，紅冠水雞成為水域焦點。

新北市長侯友宜表示，真正有幸福感的城市是行經溪邊的時候，不再掩鼻走過，而是可以停下腳步，看到魚蝦蟹在水中悠游，聽到孩子的笑聲在河岸邊響起，讓人與河川的關係重建連結；針對板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝、中永和瓦磘溝、中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪等環境營造，每一條河川都因地制宜找出關鍵問題，透過工程找回河川生命力，完成不可能的任務。

宋德仁補充，未來持續改善蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城公館溝及板橋公館溝的水質，以及推動貴子坑溪河川環境營造計畫，打造「安居樂水」的城市。

中和藤寮坑溝改造成都市近自然河川，現在有91種物種棲息。（記者賴筱桐攝）

板橋湳仔溝環境營造回復生態，翻轉過去的髒臭惡名。（水利局提供）

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