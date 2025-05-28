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    毛爸毛媽看過來！台北市免費狂犬病疫苗注射這天開始

    台北市動物保護處今（28日）表示，今年6月19日起至9月4日規劃舉辦42場次「山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動」，每場次免費提供100劑狂犬病預防注射服務。（動保處提供）

    台北市動物保護處今（28日）表示，今年6月19日起至9月4日規劃舉辦42場次「山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動」，每場次免費提供100劑狂犬病預防注射服務。（動保處提供）

    2025/05/28 13:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市動物保護處今（28日）表示，今年6月19日起至9月4日規劃舉辦42場次「山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動」，每場次免費提供100劑狂犬病預防注射服務，飼主可以趁這機會趕緊為毛孩補強，以免受罰。

    動保處表示，北市今年持續舉辦家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動，分別與鄰近山區的信義區、文山區、內湖區、南港區、士林區、北投區及大安區7個行政區在地里辦公處合作，共規劃42場次活動，提供滿3月齡以上家犬貓依法完成狂犬病疫苗注射及寵物登記。

    此外，動保處也將透過簡訊提醒飼主，每年應定期為家中毛孩補強狂犬病疫苗，如未定期完成補強，將可依據動物傳染病防治條例規定處3萬至15萬元罰鍰。

    動保處補充，台北市公告今年7月1日起放寬「符合條件家貓可免強制施打疫苗」，只要是飼養於室內的貓咪，且外出時會以箱籠裝載避免逃脫，可免強制施打狂犬病疫苗；不過若飼主使用牽繩等無箱籠方式帶貓隻外出，或與其他動物交流而有脫逃機會等，飼主仍須為貓隻接種疫苗。

    動保處也提醒，中南部地區偶有患狂犬病的野生動物咬傷民眾案件，今年3月苗栗縣公館鄉還首度檢出鼬獾感染狂犬病個案，飼主與毛孩外出都可能接觸野生動物，請民眾應遵守「2不1要」原則，「不接觸野生動物」、「不棄養家中寵物」、「每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」。

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