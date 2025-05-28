旗津風箏節觀光署全額補助500萬元 將擴大舉辦吸引人潮回流

「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」將擴大舉辦。（資料照、高雄市觀光局提供）

2025/05/28 14:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據交通部統計，去年旗津風景區遊客數為485.2萬人次，比前年減少40.5萬人次，已連續2年下滑；在民進黨立委賴瑞隆爭取下，「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，交通部觀光署允諾全額補助500萬元，讓今年的旗津夏日盛典規模更盛大，盼吸引遊客回流。

賴瑞隆表示，旗津風箏節自2022年舉辦以來，憑藉繽紛的大型風箏展演與海岸風情，受到民眾和遊客喜愛，每年吸引數萬人潮。他今（28）天與交通部觀光署長周永暉於協調會議中，順利爭取觀光署全額補助500萬元，為活動注入強心針。

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賴瑞隆指出，「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」將擴大舉辦，風箏節活動安排於7月26（六）、27（日）與8月2（六）、3（日）共4天，氣墊水樂園活動除了這4天外，還加上8月12（二）、13（三）日，總計有6天，預計共吸引超過16萬人次，創造逾1億元觀光效益。

今年活動將邀請國內外專業風箏團隊，帶來30公尺以上的巨型風箏與各式造型風箏展演，並設置6座以上大型戲水氣墊設施，讓親子同樂、消暑一夏；夜晚還有夜光風箏展演、火舞表演，加上在地美食、深度小旅行等豐富周邊活動，盼延長遊客停留時間，帶動當地住宿與商圈消費。

賴瑞隆去年也協助高市府爭取「重要廊帶亮點營造計畫」中的「灣區大港．旗津領航」計畫（113-116年），總經費達約4億9280萬元，其中中央補助約3億元，計畫重點包含旗津輪渡站通往旗后山的步道系統建置、旗津海水浴場亮點景觀與設施升級、貝殼館周邊整合、愛河親水廊道升級等，全面提升旗津與高雄港灣觀光亮點與國際競爭力。

賴瑞隆強調，旗津擁有獨特海岸魅力，是高雄寶貴的觀光資源，在中央與地方攜手合作下，期盼透過優質活動和建設，成為國內外旅客必訪的觀光勝地。

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