端午粽葉飄香 八德三元宮致贈萬粒愛心粽給社區、社團

端午節前夕，八德三元宮致贈萬粒愛心粽給各里及社團等弱勢單位。（記者謝武雄攝）

2025/05/28 13:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕端午節前夕，八德區三元宮舉辦「關懷弱勢愛心送粽」活動；主委、議員呂林小鳳指出，愛心粽捐贈活動已邁入第7年，今年除贈送給各里弱勢家庭外，也贈送給八德殘障教養院等9個社福團體，另今年也準備愛心粽子慰勞八德派出所及大湳郵局工作人員，感謝這群默默為民服務第一線工作人員。

捐贈儀式上午9點在三元宮舉行，先由呂林小鳳帶領信眾們向三元宮主祀三官大帝焚香祭拜後，再由各單位派員領取愛心粽；呂林小鳳特別感謝，乾亨不鏽鋼公司董事長莊福順等多間企業、善心人士攜手合作，準備上萬顆愛心粽給八德區弱勢族群。

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呂林小鳳表示，愛心送粽活動已邁入第7年，每一顆粽子雖不貴重，但都承載著三元宮和所有志工滿滿的心意與人情味，希望透過這份溫暖，讓弱勢朋友也能共享佳節氣氛，同時傳遞「社會有情，人間有愛」的正能量。

呂林小鳳說，今年的愛心粽除轉交給51個里的弱勢家庭，也致贈八德殘障教養院、景仁教養院、龍潭啟智教養院、祥育啟智教養院、嘉惠啟智教養院李樹林附設教養院及人安、華山、真善美等慈善基金會；另致贈給八德派出所、大湳郵局等第一線為民服務的工作人員。

八德區長蔡豊展表示，愛心粽成了八德區這幾年來極具特色的愛心活動，尤其是弱勢家庭最需要社會各界的關注，他很感激八德三元宮熱心公益，長期協助照顧弱勢，讓許多弱勢家庭感受社會溫暖。

端午節前夕，八德三元宮致贈萬粒愛心粽給各里及社團等弱勢單位。（記者謝武雄攝）

端午節前夕，八德三元宮致贈萬粒愛心粽給各里及社團等弱勢單位。（記者謝武雄攝）

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