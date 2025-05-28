包粽、立蛋、划龍舟 台南囡仔闖關迎端午

小朋友學習包粽子，了解端午節的文化。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/28 13:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午將至，台南永康國小附設幼兒園今天結合節慶舉辦應景的教育體驗，讓孩子們參與肉粽的包製過程，也立蛋、做香包、掛艾草，還有陸上划龍舟等，透過系列的闖關遊戲，輕鬆、有趣地了解傳統習俗與飲食文化，現場歡笑聲洋溢。

今天的學習體驗課程，由閩南語兒歌律動揭開序幕，小朋友分組闖關，認識端午節的由來，及其風俗民情，還有傳統歷史，包含南北粽的比較等。

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設計闖關活動的營養師王瓊嫣表示，以寓教於樂的學習體驗，讓孩子深入了解端午節的傳統文化，也扎根本土教育。

小朋友藉由體驗，認識划龍舟的源由，以及端午節吃粽子的代表意義，並依序進行趣味的立蛋活動，讓好運跟著來。

王瓊嫣提到，端午節習俗還可以吃「五子」，分別是粽子、茄子、豆子、李子與桃子，這五樣食物並稱為「五子」，有健康、長壽的意思。

為此，永康國小以及附設幼兒園，今天的營養午餐也取材白河的特產，準備了應景的荷葉蓮子飯，讓師生在學校可以品嚐到傳統節慶的特色飲食，提早感受過節的氛圍。

永康國小校長洪國展指出，扎根「吃在地、食當季」的理念，透過活潑的闖關遊戲，並融入端午節的傳統文化，一併進行於食農教育的推動，讓課程更有意義。

小朋友陸上划龍舟，玩得很開心。（記者吳俊鋒攝）

小朋友看著完成的香包，開心地拿起來聞。（記者吳俊鋒攝）

小朋友玩著立蛋，提前感受端午氛圍。（記者吳俊鋒攝）

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