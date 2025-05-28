宜蘭53名清寒高中職學子 通過磐石人才培育獲贈筆電

宜蘭有53名學子通過秀春教育基金會磬石人才培育計畫，每人獲贈1台筆記型電腦。（記者王峻祺攝）

2025/05/28 13:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今年共計11所高中職、53名學子，通過秀春教育基金會磬石人才培育計畫審查，每人各獲贈1台筆記型電腦，有助減輕家庭經濟負擔，在進入大學後能夠輕鬆撰寫報告並查詢資料，接軌AI人工智慧學習應用世代。

秀春教育基金會創辦人吳岳，為回饋鄉里、感念母恩，以母親之名成立基金會後，多年來致力推動宜蘭縣內教育發展，其中磬石人才培育計畫，主要實質提供即將進入大學的高中職弱勢生筆電1台，讓學生不用為了電腦作業四處奔波，並煩惱購置費用。

請繼續往下閱讀...

秀春教育基金會執行長黃賜福說，計畫由各校遞件後，經基金會審查通過頒發，今年支出136萬元添購53台筆電，每台筆電均已安裝正版文書作業軟體，並配置無線滑鼠及電腦包，期許這些資訊設備能幫助學子們減輕負擔好好學習。

今年獲贈學校包括宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、慈心高中、頭城家商、宜蘭高商、羅東高商、羅東高工、蘇澳海事、南澳中學及聖母醫護管理專科學校。受贈陳姓學生說，感謝基金會的善心挹注，將可省去一筆費用添購筆電，未來會好好珍惜使用，不辜負師長們的期待。

羅商校長陳琨義說，感謝基金會捐贈筆電，有助培養弱勢學子的一技之長，因應未來AI世代。宜商校長洪重賢說，大學生不論是寫報告或查詢資料，都需要用到電腦，添購費用是不小負擔，謝謝秀春適時提供協助，幫助清貧學子向學。

宜蘭學子通過秀春教育基金會青年磐石人才培育計畫，獲贈筆記型電腦。（記者王峻祺攝）

宜蘭秀春教育基金會花費136萬元購買53台筆電設備，贈送給弱勢清寒高中職學生。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法