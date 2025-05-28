基隆2千戶幸福華城中午3個半小時沒公車 公車處招募司機

基隆市公車招募駕駛，即日起報名。（記者盧賢秀攝）

2025/05/28 17:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車處司機員額不足，有車沒人，導致路線班次延誤。市議員連恩典今天在市長施政總質詢時指出，幸福華城社區有2000多戶，R86線公車假日中午有3個半小時沒有公車，希望公車處能夠增班。基隆市公車處表示，今年將招募40駕駛，預計8月放榜，會適度評估。

基隆市議會在市長施政總質詢時，討論公車營運、跨域路線及駕駛待遇等問題，提昇公車穩定營運，試辦RTS釋放部分偏遠路線跟小黃合作，並調整駕駛待遇，解決員額不足問題，基隆的駕駛待遇比雙北的駕駛待遇少，造成人才流失。

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市議員連恩典今天在市長施政總質詢時指出，幸福華城有2千多戶，R86路線下午時有2個半小時沒有公車，希望公車處能夠增班。

公車處長鍾惠存表示，因涉及駕駛工時問題，R86假日只有12班，公車處正在招募駕駛，預計8月放榜，會適當評估。

公車處鍾惠存處長指出，基隆每天有5萬多人搭乘公車上班、上學、購物，即日起至6月10日報名甄試駕駛，預計招募40名正取、20名備取名額，筆試日期為7月12日、路考日期為8月16日，預定於8月27日放榜，報名資格不限性別，歡迎具國中以上學歷且領有我國職業大客車或職業聯結車駕駛執照並於5年內累計滿1年以上駕駛經驗者參與甄試。

未來新進駕駛員每月薪資加上獎金約有新台幣4萬5000元至5萬元，並依法令提供休息時間，未來配合電動公車購置計畫，也會更新駕駛休息空間。

本次甄試委託專業試務機構松盟科技股份有限公司辦理，採線上報名，甄試簡章及相關資訊已公告於公車處官網及甄試網站。

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