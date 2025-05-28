這課太甜了吧！ 蜂箱搬進教室 彰化國聖國小學童超有勁

學生們圍在蜂箱前，觀察蜜蜂築巢、採蜜模樣，第一次這麼近距離接觸，大家興奮又專注，學習超有感。（圖學校提供）

2025/05/28 14:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕蜂箱進教室？還真的不是鬧著玩的！彰化市國聖國小最近為了讓小朋友認識蜜蜂，不是拿圖片說故事，而是直接請來蜂農現場開箱！不只讓學生近距離看到一整箱活跳跳的蜜蜂，還能現場試吃龍眼蜜、荔枝蜜，一邊上課一邊吃蜂蜜，這堂課真的太甜了！

為了讓孩子們知道蜜蜂在自然界扮演的超級角色，校方邀請文彬養蜂場會長鄭瑋欣，把整套養蜂的知識搬進校園。從蜂箱觀察、影片導讀，到數位學習與藝文創作，師生透過一系列體驗，走一趟超有趣的生態探索之旅，更在升旗典禮時間進行全校宣導，展現學習成果。

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現場不只有蜜蜂築巢、採蜜的真實畫面可以看，還能親口嚐到香甜的蜂蜜，讓學生直呼「原來蜜蜂這麼重要！」二年級學生賴云昊驚喜說，「我以前超怕蜜蜂的，現在知道牠們其實在幫忙農作物授粉，就不怕了！」另一位小朋友楊士霆則說，「龍眼蜜和荔枝蜜我都吃到了，還會分辨味道耶！」

鄭瑋欣不只展示蜂箱，還透過簡報講解蜜蜂授粉的重要性，提醒大家，如果沒有蜜蜂，人類的食物來源也會大受影響。這場教學不只是生態課，也像是一次生活課，讓孩子們從身邊的小昆蟲，認識到環境保育的大意義。

校長李政穎表示，活動是配合「世界蜜蜂日」舉辦，但整體設計從在地農業連結出發，又結合SDG永續生態教育，讓「甜蜜蜜」課堂變得既有趣又有意義。

蜂農實地展示滿滿一箱活蜜蜂與天然蜂巢，讓孩子們不只能用眼睛觀察，還能透過視覺與嗅覺體驗蜜蜂生態的神奇。（圖學校提供）

學生小心翼翼拿著瓶中蜜蜂觀察，臉上寫滿驚奇與好奇。（圖學校提供）

蜂農在教室內介紹蜜蜂的生態功能與蜂巢結構，搭配影像放映，讓課堂化身生態探索現場，學童們上起課特別有勁。（圖學校提供）

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