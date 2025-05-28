農曆五月五迎端陽 苗栗看守所客家粽飄香越高牆

端午節前夕，苗栗看守所內也忙得不可開交，工業電扇全力運轉，收容人揮汗如雨地製作傳統客家肉粽。（圖由苗栗看守所提供）

2025/05/28 12:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕端午節前夕，苗栗看守所內也忙得不可開交，工業電扇全力運轉，收容人揮汗如雨地製作傳統客家肉粽。這些粽子來自看守所自營品牌「悟桐軒」，因用料實在、價格親民而聲名遠播，吸引來自各地監所及民眾搶購，開放訂購不到一週即爆單。

「悟桐軒」的傳統客家肉粽以黃褐色桂竹葉包裹，香氣撲鼻，粽體內餡用料講究，包括特製胡椒粉、珍珠菜脯、新社香菇、優質國產豬肉片，且每顆售價25元，廣受好評。

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隨著端午節到來，訂單也如雨後春筍般湧現，戒護主管也親自下場協助控管品質，從備料、炒餡到包粽，每一個細節都不馬虎。苗栗看守所指出，這些手作美食不僅讓收容人獲得成就感，也實質改善其生活條件，達到自給自足。

參與包粽的收容人也說，訂單強強滾、應接不暇，每天過得像打仗，但辛苦有代價，自己能應付所內生活所需、不用再請家裡資助。也有收容人說，做久了、對吃的漸漸感興趣、也習得相關技巧與知識，出所後會考慮從事餐飲方面行業。

苗栗看守所表示，「悟桐軒」生產的肉粽，於端午節檔期已不再接受預訂，但仍可以受訂端午節後生產，除了肉粽，另有生產水餃、水晶餃、煎餃等，也廣受歡迎，看守所也會持續延續機關特色，讓收容人有機會重新規劃人生方向，持續地回饋各界支持。

苗栗看守所自營品牌「悟桐軒」肉粽，因用料實在、價格親民而聲名遠播，吸引來自各地監所及民眾搶購，開放訂購不到一週即爆單。（圖由苗栗看守所提供）

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