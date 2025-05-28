屏縣動保新規上路 遛狗未繫繩最高罰1萬5千元

帶寵物外出要繫繩。（屏東縣政府提供）

2025/05/28 14:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣動保自治條例今天起上路，遛狗都要繫繩，違者最高開罰1萬5千元。

屏東縣動物保護自治條例今（28日）起上路，民眾外出遛狗如果未繫繩，經勸導不聽最高可罰1萬5千元，屏東縣農業處長鄭永裕表示，動保法對於寵物繫繩規定較鬆，但近來寵物攻擊事件頻傳，因此強化管理，要求飼主只要帶寵物出門一定要繫繩、使用箱籠及適當防護措施，否則就可能挨罰。

請繼續往下閱讀...

鄭永裕說明，現行動保法中動物出入公共場所僅有需7歲以上之人伴同規定，但是實務上常見飼主帶寵物散步，因未繫鏈繩，而引發追車（人）或是追咬其他動物事件，因此自治條例施行後如果寵物未繫繩、使用箱籠或其他適當防護措施，遭檢舉確認身分且勸導不改善者將裁處1500至15000元罰鍰，並得按次裁罰。

農業處指出，屏東縣動物保護自治條例共14條，除了遛狗應繫繩外，針對獸鉗也增加了未經許可不得持有的規定，違者依自治條例最高也可處新台幣1萬5000元以下罰鍰，並且按次裁處。

此外，遭檢舉虐待動物拒絕動檢員進入稽查或雇主未防止移工購買、食用犬貓等，查證屬實也都將依照動保自治條例裁罰。

寵物外出需使用箱籠。（屏東縣政府提供）

獸夾及山豬吊都是違法。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法