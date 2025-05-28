彰縣議員鄭俊雄問官員：活躍區域相同 荔枝椿象防治有感、小黑蚊卻肆虐？

圖為縣議員楊子賢到八卦山脈跑行程被小黑蚊叮咬。（資料照，楊子賢及農業處提供）

2025/05/28 13:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈過去慘遭荔枝椿象肆虐，果農和蜂農生計大受影響，縣府結合地方公所祭出生物及農藥防治，獲得明顯的效果，農民用「椿象大滅絕」來形容這項成果。但有議員對農業官員提問，同樣活躍於八卦山脈，為什麼小黑蚊（台灣蛺蠓）肆虐2、30年，至今卻越來越多？它已嚴重影響彰化八卦山脈沿線的觀光產業。

縣議員鄭俊雄說，電影有「周處除三害」，彰化也有「三害」，即小黑蚊、流浪狗、台灣獼猴，其中又以小黑蚊為害最為嚴重，近年有不少露營業者、飯店業者想來彰化投資，但遇到小黑蚊就退步三分、打消念頭，另外，縣府近來推「卦山兜兜圈大縱走」，很多參加的民眾跟他反應，被小黑蚊叮成「紅豆冰」，嚇到以後再也不敢參加。

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他問農業處官員，小黑蚊的活躍區域跟荔枝椿象一樣，但縣府「把防治荔枝椿象當一回事」，數年防治下來讓人民和農民超有感。反觀小黑蚊，30年來不僅沒有減少，還變本加厲，重創彰化觀光業。同樣活躍於八卦山脈，政府為何無法用荔枝椿象的防治標準和手法針對小黑蚊？

縣府農業處長郭至善表示，針對小黑蚊，縣府有成立跨局處小黑蚊防治小組，環境潮溼、生長青苔是小黑蚊好孳生的環境，他們會加強環境整理及宣導，以有效抑制小黑蚊，另外6月3日已邀集大學院校學者專家一起開會，尋找更有效解決方式。

農業處官員表示，小黑蚊和荔枝椿象的防治思維是完全不同，就生物防治，荔枝椿象有天敵「平腹小蜂」，小黑蚊則無；青苔是小黑蚊寄生處，但台灣是高溼的環境，每次下雨過後，小黑蚊就大爆發，在山上高溼高熱的環境下「青苔是永遠除不掉」。

官員說，在適當的時候，適量使用環境用藥（蘇力菌、吡丙醚），可以迅速降低小黑蚊密度，但小黑蚊的藥劑比荔枝椿象貴3、4倍，難以根治又有抗藥性。小黑蚊的防治應配合環境管理、個人防護等綜合防治策略，不是只有靠農業處的噴藥防治，更要有地方公所、村里社區，環保局和城觀處的加入，大家共擬一套跨局處的防治策略。

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