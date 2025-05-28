端午連假 警署公布國道交管措施

端午節連假，已規劃相關交通疏導勤務。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/28 12:18

〔記者邱俊福／台北報導〕今年端午節連續假期自5月30日至6月1日計3天，警政署預期各地將湧現返鄉、旅遊或參加節慶活動的人流車潮，為維護交通順暢與行車安全，已請各警察機關就轄內端午節各項活動會場、觀光遊憩景點、遊樂園區、國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，加強整備規劃相關勤務，並配合交通主管機關研商相關管制措施。

警政署表示，為分散連假期間國道壅塞車流，交通部高速公路局規劃這3天連假，每日0時至5時國道全線暫停收費，國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再8折之收費措施，民眾可多加利用；另可收聽警察廣播電臺或使用交通部1968服務網或「幸福公路」APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況，有效避開塞車路段及時段，提升行車效率。

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同時，警政署並呼籲用路人，端午連續假期國道特定路段及時段將實施高乘載管制及匝道封閉等管制措施，上路前請先確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸，讓行車更順暢，也能盡興出遊，平安返家。

端午連續假期國道特定路段及時段將實施高乘載管制及匝道封閉等管制措施。（警政署提供）

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