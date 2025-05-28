民間提計畫挑台中大巨蛋地點催生建設 投資人呼之欲出

台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研1」。（圖：市府提供）

2025/05/28 13:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今宣佈確定大巨蛋落腳水湳經貿園區打造，該案是由民間投資人依促參法提出在水湳經貿園區「創研1」打造運動產業園區規劃構想書，因符合市府打造大巨政策，市府評估後拍板定案；台中市運動局游志祥透露，這個民間投資人是「曾有承辦過世界12強等國際棒球賽事且有實際經營球隊者」，但現階段並非大巨蛋建設案優先投資對象，今日上網政策公告3個月後，有興趣者未來均可提可行性報告及甄審計畫，過程完全公開，沒有為特定者「量身打造」疑慮。

此外，台中市財政局指出，大巨蛋依據促參法第46條的「民間自行規劃參與公共建設」（民間自提BOT）制度來推動，由市府提供土地，公開徵求民間提出開發構想，由民間機構主動規劃並參與公共建設的投資與營運 ，而非由政府主導規劃。整體流程是依據財政部制定的促參法及相關子法規辦理，為全國一致且公開透明的促參招商程序。

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台中大巨蛋今選址確定，盧秀燕宣佈地點落腳在水湳經貿園區的「創研1」，各界關切地點誰選的，盧秀燕指出，地點選址是由民間投資人根據促參法提出BOT計畫市府評估後確定。

游志祥指出，台中大巨蛋興建計畫是由民間投資人依促參法規定提規劃構想書，依規定民間可以自帶土地做公共建設或是跟市府爭取在公有土地做公共建設，大巨蛋案符合後者，因民間提規劃構想書想蓋運動產業園區，因所提計畫符合市府推動大巨蛋政策，所以市府極力推動。

游志祥說，地點是民間提議在水湳經貿園區，因民間提議計畫符合政策需要，市府經評估後認為是最適合的地點後拍板定案，地點就在中央球場旁的「創研1」。

外界關切民間投資者身份，游志祥說，投資公司有實際經營過棒球球隊且有舉辦過世界棒球12強等國際運動賽事經驗，且參與成員另包括美、日有推動巨蛋經驗及實際營運的團隊參與。

不過，游志祥強調，雖是民間提規劃構想書後啟動在水湳打造大巨蛋，但提案人目前不是優先投資人，市府今起上網做政策公告，依促參法規定須公告3個月，之後會開放可行性報告及計畫參與甄審，構想提案人畢竟已先研究，起跑點雖在別人之前，但市府一切公開公平競爭，不會為誰「量身訂做」，他強調，國內有辦過國際賽事經驗的人不少，歡迎國內外有興趣者參與。

游志祥指出，未來大巨蛋建設附有球外，另須規劃附屬商業設施服務球迷及演唱會歌迷等，包括旅館、商場、品店等，目標明年簽約，估全案投資將逾400億，可創造5萬人就業機會。

財政局說明，整體流程為民間提出規劃構想書，說明用地範圍與開發構想，經市府審查符合政策需求後，依法進行政策公告，並公開徵求申請人提出完整的可行性評估報告，內容涵蓋用地、市場、技術、財務、法律及環境影響等面向之可行性分析。

後續如經初審通過，將辦理公開招商，廣徵投資人參與，並由甄審會評選出最優申請人，與本府進行議約、簽約及辦理後續之興建與營運作業。

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