彰師大校友會版圖跨足國境之南 屏東理事長親導覽王船館

彰師大校友會屏東分會成立大會在王船文化館舉辦。（趙錫清提供）

2025/05/28 13:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台現有3所師範大學，其中中部的國立彰化師範大學屬3所師範大學中最年輕的中等教育師資培育學校，多年來已是作育杏壇頌秀無數，校友也相當團結，在全台幾乎所有的縣市都有成立校友會，最近版圖終於再納入國境之南屏東，成為全台22縣市都有校友分會的最後一塊拼圖。

杏壇佳事的幕後推手來自屏東縣東港鎮大潭國小校長趙錫清，身為彰師大校友的他，今年3月起展開籌劃，凝聚在地校友的支持與資源，也促成屏東縣校友分會的成立，趙錫清說，從彰師大畢業已超過30年，這次是母校託付成立校友會的任務，身為教育現場的一份子，理當義不容辭且全力以赴。這不僅是對母校的回應，也希望讓更多校友在屏東縣找到連結與共鳴。

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成立大會在新落成不久的屏東縣王船文化館舉辦，國立彰化師範大學校友總會理事長柯育沅也親自率團南下觀禮及祝福，他說，屏東縣是我們校友會的最後一站，如今終於畫下圓滿的句點，也是開啟屏東縣校友會嶄新的篇章。

柯育沅說，屏東分會召開理監事會議後，也選出82級工業教育學系畢業的趙錫清為理事長，看到在地校友願意主動承擔責任，凝聚校友們的力量，是倍感欣慰，未來也希望透過校友會的平台，支持更多教育現場與社會創新的實踐。

本次校友成立大會活動選址於新落成不久的屏東縣王船文化館，長年培育學童融入在地文化的趙錫清，也是東隆宮的解說志工，他也和在迎王時有內司身分的老師蔡志聰帶著校友會的學長姐弟妹們，走進全台目前唯一以迎王文化為主軸的文化館帶導覽，趙錫清說，期待廣大的校友們，在非迎王期間也能走進歷史、理解信仰，感謝今天眾多彰化師大的校友與教育界先進能蒞臨文化館。

校友會成立大會也安排製作大會紀念衫，由高雄T恤手造館贊助作紀念衫的熱轉印服務，T恤手造館是以永續教育為主題的行動展示單位，近年來在校園積極推動「校服翻轉計畫」。校服翻轉計畫專案經理陳昱彣表示，致力於讓參與者透過衣服製作過程中去理解ESG的意義，並感受文化與永續的連結。今日看到現場這麼多來自屏教育現場的師長們，我們更有信心將這項有意義性的計畫拓展到更多的學校。我們是從環保材料到設計實作，我們希望讓每件衣服背後都有故事、有理念、有影響力。

彰師大校友會屏東分會成立大會在王船文化館舉辦。（趙錫清提供）

彰師大校友會屏東分會成立大會在王船文化館舉辦，長年投入地方迎王文化的趙錫清（紅衣者）也進行導覽。（趙錫清提供）

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