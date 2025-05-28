汐止、林口、土城、淡水各1處停車場 增設YouBike簡易代辦服務中心

市府與公有停車場業者、微笑單車公司合作，選定在汐止、林口、土城、淡水區各一處立體停車場增設YouBike簡易代辦服務中心。（記者黃子暘攝）

2025/05/28 11:17

〔記者黃子暘／新北報導〕騎YouBike誤將東西遺留在置物籃怎麼辦？新北市交通局簡任技正吳政諺指出，市府與公有停車場業者、微笑單車公司合作，選定在汐止、林口、土城、淡水區各一處立體停車場增設YouBike簡易代辦服務中心，服務項目包括退費、遺失物招領、協助投保公共自行車傷害險及忘記密碼等操作教學，6月1日起試營運，營運時間為每日上午10點至晚間7點，可多加運用。

吳政諺表示，新北YouBike騎乘人次逐年穩定成長，新北各區都已建置YouBike租賃站，為服務租借旅客，目前捷運三重站、板橋市民廣場B1及新店區捷運大坪林站都有YouBike服務中心，6月1日起，再新增汐止區智興立體停車場、林口區停三立體停車場、土城區金城立體停車場及淡水區水碓立體停車場等增設4處簡易代辦服務中心。

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吳政諺指出，YouBike簡易代辦服務中心提供退費、遺失物招領、協助投保公共自行車傷害險及忘記密碼等操作教學，並提供會員帳號操作說明，會員如有APP操作問題或服務需求，也可透過YouBike客服專線（02）89791122、YouBike官網、APP的AI客服反映意見與服務洽詢。

交通局補充，酒後禁止租借、騎乘YouBike2.0或是2.0E電動輔助自行車，違者經警方酒測舉發，將依「道路交通管理處罰條例」第73條開罰1200至2400元罰鍰，同時依北北桃公共自行車違規記點及停權2年，全國YouBike系統均無法租借使用，毒駕也是。

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