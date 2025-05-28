NCC持續停擺！下半年恐有換照危機 50家廣電業者執照陸續到期

洪孟楷怒批，NCC陷入「無人看管時代」。（記者林志怡攝）

2025/05/28 12:57

〔記者林志怡／台北報導〕去年「NCC組織法」修法通過後，刪除NCC委員延任規定，迄今NCC委員仍不足半數，依法無法召開委員會，雖改由委員諮議會議以權宜方式維持部分功能運作，但廣電換照等業務仍陷入停擺，今年上半年計有37家廣電業者執照陸續到期，包括4家無線電視、8家衛廣事業、25家無線廣播事業。

今日立法院交通委員會審議NCC預算解凍案計15案，國民黨立委魯明哲詢答時提到，系統業者依法不得傳送「未經主管機關許可的頻道供應事業節目或廣告」，否則將有相應罰則，但NCC統計，今年下半年還有50家，包括34家無線廣播、15家衛廣事業、1家有線電視系統業者執照陸續到期。

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魯明哲詢問，NCC目前聲稱，系統業者播送還未換照的節目，會以閱聽眾權益與公共利益為優先考量，是否代表雖換照還未完成，雖有違法疑慮，但仍都不會處理，還是感覺比較沒有符合公共利益時，就會開罰處置？

對此NCC代理主委陳崇樹解釋，目前相關業者不是換照沒有成功，而是還在程序進行中，尚未進入委員會議，跟換照不成功是不相等的，目前法規上來說，目前無法召開NCC委員會議，無線廣播要取消執照、基本頻道又下架，都需要委員會審議，因此法規在特殊情況下可以協力維持收視聽眾權益。

然而，國民黨立委洪孟楷怒批，NCC的說法形同宣告所有頻道業者，現在換照無法進行，下架也無法進行，NCC目前是「無人看管時代」、「大空窗時代」、「大擺爛時代」，因為委員人數不夠，行政院長也沒有提人選，什麼事都做不了，陳崇樹則回應，目前請業者保障收視聽眾權益，共度難關。

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