雄中畢業典禮開「紅單」 條碼藏玄機校長丟ChatGPT解密啦

雄中畢業典禮邀請函的紅單設計，藏有許多巧思，連右上角的條碼都不例外。（擷取自莊福泰threads）

2025/05/28 12:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中學將於6月4日舉辦畢業典禮，有趣的是，今年的邀請函是以俗稱「紅單」的交通違規通知單來設計，並暗藏許多巧思在其中，校長莊福泰先是在社群平台透露，包括郵票、關防、條碼、車型和車號有埋哏，今公布答案，想不到條碼數字竟是「GRADUATION（畢業）」。

雄中的畢業典禮向來都是話題，日前公布的自選曲畢業歌由「AiScReam」的愛♡スクリ～ム！（露比醬～嗨～）奪冠，歌曲超可愛與幾乎全男生的雄中超反差，讓不少網友及畢業學長大喊「太讚了！」

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這次「畢業紅單」一出，校長莊福泰也在社群上說明他猜到的哏，「郵票」使用的雄中照片是在二戰後不久拍攝的，當時紅樓建築前的琉球松高度還不高，這張照片頗具意義，今年是終戰80週年，二戰期間雄中並未遭到戰火。

「關防」的篆書竟寫著「高熊市立熊中莊福泰大黑印」，一旁的「條碼」數字看似隨意寫的數字，但莊福泰丟給ChatGPT幫忙解謎，對應出來的竟是英文字母GRADUATION的順序，相當有趣。

此外插畫圖中的「廂型休旅車」，是呼應畢業典禮主題「大黑去旅行」；「車號114-DH」114是畢業級別，DH是Da Hae（大黑），或是date here。

雄中校長莊福泰把條碼數字丟給ChatGPT解密，答案是「GRADUATION（畢業）」的對應英文字母。（擷取自莊福泰threads）

雄中校長莊福泰把條碼數字丟給ChatGPT解密，答案是「GRADUATION（畢業）」的對應英文字母。（擷取自莊福泰threads）

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