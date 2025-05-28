端午連假台南活動多 民眾應提前規劃交通路線

國際龍舟賽停車資訊。（台南市交通局提供）

2025/05/28 11:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國際龍舟錦標賽在運河安億橋至承天橋舉行，安平區慶平路（健康三街—安億路）將進行交通管制，加上端午返鄉潮，民眾要提早改道安平路或永華路，及早做好規劃，節省旅行時間。

此外，南區水交社園區在端午連假期間（5月29日至6月1日）有「粽夏誕生的小怪獸」活動，將封閉興中街63巷道路；中西區海安路二段中央軸也有「虎翔粽頭戲端午市集」，民眾預先規劃改道路線，避免行經可能的交通壅塞路段。

請繼續往下閱讀...

交通局局長王銘德表示，連假期間將隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規劃路線避開可能壅塞路段，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

國際龍舟賽管制圖。（南市交通局提供）

台南端午交通疏運。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法