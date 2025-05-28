為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午連假台南活動多 民眾應提前規劃交通路線

    國際龍舟賽停車資訊。（台南市交通局提供）

    國際龍舟賽停車資訊。（台南市交通局提供）

    2025/05/28 11:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國際龍舟錦標賽在運河安億橋至承天橋舉行，安平區慶平路（健康三街—安億路）將進行交通管制，加上端午返鄉潮，民眾要提早改道安平路或永華路，及早做好規劃，節省旅行時間。

    此外，南區水交社園區在端午連假期間（5月29日至6月1日）有「粽夏誕生的小怪獸」活動，將封閉興中街63巷道路；中西區海安路二段中央軸也有「虎翔粽頭戲端午市集」，民眾預先規劃改道路線，避免行經可能的交通壅塞路段。

    交通局局長王銘德表示，連假期間將隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

    王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規劃路線避開可能壅塞路段，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

    國際龍舟賽管制圖。（南市交通局提供）

    國際龍舟賽管制圖。（南市交通局提供）

    台南端午交通疏運。（南市交通局提供）

    台南端午交通疏運。（南市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播