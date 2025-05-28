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    竹北中正西路禁止左轉中華路6/1起執法 議員建議「明確標示，柔性勸導」

    竹北市中正西路西往東方向禁止左轉台1線中華路，希望改善路口交通壅塞，預計6月1日起正式執法。（記者廖雪茹攝）

    竹北市中正西路西往東方向禁止左轉台1線中華路，希望改善路口交通壅塞，預計6月1日起正式執法。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/28 11:52

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市中正西路（118號縣道）西往東方向，自本月8日起禁止左轉台1線中華路，希望改善路口交通壅塞，並預計6月1日起正式執法；縣議員陳凱榮今（28）日表示，禁止左轉的交通標誌標線不是太小就是看不到，且每天仍上演用路人違規左轉的險境，他認為宣導不足，建議應採「明確標示，柔性勸導」為原則。

    竹北市中正東路與中正西路穿越台1線中華路，為東西向的重要幹道，也是竹北西區到台1線、傳統市場或火車站，以及通往新埔鎮的要道。縣府為改善該路口的交通壅塞，月8日起實施禁止左轉，以疏解直行車流，宣導期至本月底，預計6月1日起正式執法，屆時未依標誌標線行駛者，依道路交通管理處罰條例可處600元至1800元罰鍰。

    陳凱榮今在議會定期大會上質詢表示，中正西路由西往東在靠近台1線的路口前，「台1線禁止左轉，前方橋下迴轉」的標示，高掛在桿架上，標示牌太小，立在路口右側路邊的禁止左轉標誌也很小，用路人很容易忽略未注意，他建議交通標示標誌應該放大版面，並移至明顯位置。

    「每天都還是有車子違規左轉！」陳凱榮說，用路人都還不習慣，加上宣導不夠，縣府卻預計6月1日起開始執法，讓鄉親抱怨，他建議應該採取「明確標示，柔性勸導」為原則。

    交通旅遊處長陳盈州回覆表示，中正西路禁止左轉中華路實施後，離峰時間疏解效果良好，但尖峰時間因雙向車流多超過道路容量，仍有塞車情況。目前，多數民眾已大致了解此路口禁止左轉，只見零星違規，標示標誌部分將再提升，宣導期仍預計至5月31日止，以維護公眾交通安全。

    交旅處表示，中正西路欲左轉中華路的用路人，建議可提前左轉國盛街、華興街，或於中正東路橋下迴轉，或可續行由新泰路轉入中華路，縣府已設置相關牌面引導；中正西路直行車道進入中正東路橋及橋下道路部分，已於地面標繪導引標字，以避免車流交織。

    新竹縣議員陳凱榮表示，立在路口右側路邊的禁止左轉標誌很小，用路人很容易忽略未注意。（陳凱榮提供）

    新竹縣議員陳凱榮表示，立在路口右側路邊的禁止左轉標誌很小，用路人很容易忽略未注意。（陳凱榮提供）

    陳凱榮表示，中正西路由西往東在靠近台1線的路口前，「台1線禁止左轉，前方橋下迴轉」的標示，高掛在桿架上，標示牌太小。（陳凱榮提供）

    陳凱榮表示，中正西路由西往東在靠近台1線的路口前，「台1線禁止左轉，前方橋下迴轉」的標示，高掛在桿架上，標示牌太小。（陳凱榮提供）

    竹北中正西路禁止左轉中華路預計6月1日起執法，陳凱榮建議採「明確標示，柔性勸導」為原則。（記者廖雪茹攝）

    竹北中正西路禁止左轉中華路預計6月1日起執法，陳凱榮建議採「明確標示，柔性勸導」為原則。（記者廖雪茹攝）

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