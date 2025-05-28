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    一卡通與7-ELEVEN合作 ibon機台也能購買TPASS月票

    一卡通與7-ELEVEN合作，即日起ibon機台也能購買TPASS通勤月票。（一卡通公司提供）

    一卡通與7-ELEVEN合作，即日起ibon機台也能購買TPASS通勤月票。（一卡通公司提供）

    2025/05/28 11:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕一卡通公司今（28）日宣布與7-ELEVEN超商合作，即日起消費者可在7-ELEVEN門市的ibon機台，用一卡通票卡設定購買TPASS通勤月票。歡慶上線，即日起加贈7-ELEVEN 50元優惠券一張。

    交通部自2023年推出TPASS通勤月票後，各縣市及跨縣市超優惠方案，大幅提升民眾搭乘公共運輸意願，累積已有逾千萬人次購買。

    為進一步提升購票便利性，一卡通公司持續優化月票購買機制及地點，今天宣布與全台超過7千家門市的7-ELEVEN超商合作，成為首家服務一卡通用戶購買TPASS月票的超商。

    即日起，消費者可以在7-ELEVEN門市的ibon機台，用一卡通票卡輕鬆嗶卡設定購買TPASS通勤月票，歡慶上線，即日起於全台7-ELEVEN ibon機台使用一卡通購買任一TPASS月票方案，即贈7-ELEVEN 50元優惠券一張，活動限量發放1萬張。

    一卡通公司指出，持一卡通的學生族或通勤族，除了可於新增的7-ELEVEN購買或續購TPASS行政院通勤月票外，原先捷運站服務櫃台或售票加值機、台鐵車站指定窗口、各縣市指定客運車站服務台等也持續提供服務，讓民眾就近購票無負擔。

    此外，想購買或續購TPASS /MeN Go南高屏月票/季票方案的民眾，也可以利用一卡通iPASS MONEY APP購買，只要透過APP的「票卡感應機」功能，點選「套票購買」並將票卡緊貼手機 NFC 感應位置，按照畫面指示即可快速完成購票，年底前每月還可享10元iPASS MONEY儲值金回饋。

    一卡通公司提醒，使用一卡通購買TPASS月票搭乘大眾運輸，還可累積「一卡通綠點」，每累積1點綠點即可折抵交通及生活繳費交易兌換成1元儲值金。

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