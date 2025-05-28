中部地區TPASS定期票 今起全台統一便利超商都可買到

中部地區TPASS通勤月票自5月28日起也可至統一便利超商購買。（市府提供）

2025/05/28 11:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2023年7月1日推出中部地區TPASS定期票買氣暢旺，截至今年5月中旬熱賣超過63.1萬張，為方便民眾購買，自今（28）日起，全台統一便利超商增加販售中部地區公共運輸定期票，包含中彰投苗定期票、台中市境內定期票、彰化縣境內定期票及南投縣境內定期票，皆可在統一超商ibon購買，由「好厝邊」的超商加入全天候銷售通路，服務再升級。

中部地區TPASS定期票相當受歡迎，帶動公共運輸搭乘率，截至今年5月中旬熱賣超過63.1萬張，去年台鐵運量較2022年成長逾45%、捷運運量增幅高達69%。

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交通局長葉昭甫指出，繼去年7月推出持悠遊卡可在全家便利商店Famiport購買市民限定的公共運輸定期票，獲得通勤族好評，今年從5月28日起，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）即可就近到全台的統一便利超商ibon購買中部地區公共運輸定期票方案，包含中彰投苗定期票（市民及非市民）、台中市境內定期票（市民及非市民）、彰化縣境內定期票及南投縣境內定期票，無論持悠遊卡、一卡通還是愛金卡的民眾皆可在統一便利超商ibon購買中部地區公共運輸定期票。

交通局表示，台中境內定期票市民每人每月299元，非市民每人每月599元超優惠方案；中彰投苗方案台中市民月票699元，非台中市民999元，對於長期使用的民眾來說，到統一便利超商快速完成續購作業，且超商服務全年無休，不受營業時間影響，民眾購買TPASS超方便。

此外，為方便民眾買TPASS定期票，交通局特別在台中境內規劃29個區公所、捷運綠線18個車站、台鐵23個車站及2處客運場站（總達干城站及南投客運高鐵台中站）皆可就近購買，持Supercard超級悠遊卡的民眾，也能使用手機下載悠遊付APP透過手機加值及購買，其中29個區公所及台中捷運18站更是享有一站式服務。

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