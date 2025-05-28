畫面曝光！菜園突見二蛇交纏大戰 專家曝主因

2蛇在菜園中舞動、交纏，農民只能靜觀其變。（民眾提供）

2025/05/28 11:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕端午將至，氣候濕熱，許多蛇類頻頻出沒，海拔1500公尺的南橫山區，農民近日正在採收高麗菜，卻見2尾長約1.5公尺的南蛇昂首交纏，由於實在不知如何是好，農民等了一分多鐘才將2蛇趕走。專家表示，其實這是南蛇在爭地盤，但南蛇動作都十分溫柔、不撕咬。

近來南橫高山高麗菜陸續採收，農民見到2尾長蛇起舞，在菜田中昂首交纏，沒有人想輕易靠近。農民心想：「什麼狀況？該怎麼辦？不會是正在交配吧？要去打擾牠們嗎？」直到一分多鐘後才想到還有工作要進行，見2蛇似乎精疲力盡才將其趕跑。

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待2蛇分頭離去後，農民這才發現約1.5公尺的蛇體型實在不小，比較擔心的是，菜園還是多以慣行農法為主，怕蛇久居於此中毒，這看來像交配的行為實在激烈，「如果沒在菜園吸收到太多農藥，在山區生養數年莫非就要成精了？」

台東在地的生態專家「山豬」呂縉宇說，這其實是南蛇在搶地盤，這種蛇體型偏長且無毒，在搶地盤時也不會同類互咬，而是挺身壓制對方，真正在交配時則是伏於地面，但動作就相對更加溫柔。

農民表示，本來還以為自己出現會壞了對方好事，原來是在自己菜園搶地盤，而且還在正中午、陽光正烈時爭鬥，「台東的太陽可是會『咬人』的，害自己呆呆曬太陽」。

2蛇在菜園中舞動、交纏，農民只能靜觀其變。（民眾提供）

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